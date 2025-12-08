São Paulo na Libertadores? Chance existe — mas depende de rival

O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro 2025 na oitava posição, a primeira fora da zona de classificação da Libertadores.

Classificado para a Copa Sul-Americana, o tricolor paulista tem a chance de fazer um "upgrade" de campeonato dependendo do campeão da Copa do Brasil.

Sim, é um pouco confuso, mas a matemática é simples: a Copa do Brasil também dá uma vaga direta para jogar a Libertadores e dois concorrentes ao título já estão classificados para o intercontinental. Ou seja, caso o Cruzeiro ou o Fluminense vençam a competição, a oitava vaga para a Libertadores iria para o oitavo colocado do Brasileirão — o São Paulo.

Copa do Brasil

Para o torcedor são paulino, resta acompanhar os confrontos restantes da Copa do Brasil e torcer para o campeão ser o Fluminense ou o Cruzeiro.

Veja quando serão os confrontos:

Semifinal

Cruzeiro x Corinthians (jogo de ida) - 10/12

Vasco x Fluminense (jogo de ida) - 11/12

Corinthians x Cruzeiro (jogo de volta) - (14/12)

Fluminense x Vasco (jogo de volta) - (12/12)

Final

O jogo de ida será no dia 17 de dezembro, quarta-feira, e a grande final será no dia 21 de dezembro, domingo.