Santos x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

O Santos recebe o Grêmio nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no ge tv, Globo e Premiere.

O Peixe vem de três empates e uma vitória na competição, mas ainda é o 16º colocado e está próximo da zona de rebaixamento. Já o Tricolor Gaúcho quer estabelecer uma nova sequência positiva na temporada. Vindo de triunfo contra o Vitória, em Porto Alegre, a equipe de Mano Menezes está na 10ª posição e quer seguir subindo na tabela.

O Santos chega para o confronto vindo de um empate amargo diante do Bragantino. Fora de casa, o Peixe saiu atrás no placar e conseguiu a virada em pouco tempo, mas sofreu o empate e deixou a vitória escapar. No entanto, o time da Vila Belmiro vive uma invencibilidade com o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Desde que o treinador argentino assumiu o comando, o time paulista soma três empates e uma vitória em quatro jogos. Porém, segue na luta contra o rebaixamento: é o 16º colocado com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Para a partida contra o Grêmio, o Santos conta com o retorno do lateral-esquerdo Escobar, suspenso na partida contra o Bragantino, para o duelo contra o Grêmio. Além disso, o zagueiro Adonis Frías, desfalque no último jogo por um desconforto muscular, é dúvida.

Contudo, a equipe de Vojvoda ainda não terá Neymar, Victor Hugo e Gabriel Bontempo, que se recuperam de diferentes lesões na coxa, além de Willian Arão. O Grêmio demonstrou uma capacidade de reagir no Campeonato Brasileiro e já está há três rodadas sem perder, com duas vitórias e um empate. Com isso, passa a almejar sonhos mais ambiciosos como entrar na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Prováveis Escalações:

Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda):

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Álvaro Barreal; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.

Grêmio (Técnico: Mano Menezes):

Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Pavon, Francis Amuzu e André Henrique.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 1º de outubro, entre Santos e Grêmio terá transmissão ao vivo no ge tv, Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pelo ge tv, Globo e Premiere.