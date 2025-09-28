RB Bragantino x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O RB Bragantino e o Santos se enfrentam neste domingo, 28, às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.
O Santos chega pressionado, mas aliviado por ter vencido o clássico contra o São Paulo. Apesar disso, a equipe ainda vive situação delicada, na 15ª colocação com 26 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. Em 23 partidas, o Peixe soma 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas.
O Massa Bruta, por sua vez, não vence há três rodadas e acabou se distanciando do G6. Até aqui, em 24 partidas, a equipe comandada por Fernando Seabra acumula 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas.
Prováveis escalações:
- Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
- RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Onde assistir ao vivo o jogo RB Bragantino x Santos hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, 18h30, entre o RB Bragantino e o Santos terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Como assistir online o jogo RB Bragantino x Santos hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
-
1/4
O Nacional é o maior vencedor do campeonato, com 49 vitórias desde 1902
(O Nacional é o maior vencedor do campeonato, com 49 vitórias desde 1902; foi vice 44 vezes)
-
2/4
(O Peñarol venceu 46 vezes ao todo, mais 5 vezes enquanto ainda era conhecido como CURCC (Central Uruguay Railway Cricket Club); foi vice 48 vezes)
-
3/4
(Os outros times nem se comparam: Danubio, Defensor Sporting e River Plate FC estão logo atrás, com 4 vitórias cada)
-
4/4
Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8
(Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8)