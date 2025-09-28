Esporte

RB Bragantino x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre RB Bragantino x Santos é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 09h11.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O RB Bragantino e o Santos se enfrentam neste domingo, 28, às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

O Santos chega pressionado, mas aliviado por ter vencido o clássico contra o São Paulo. Apesar disso, a equipe ainda vive situação delicada, na 15ª colocação com 26 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. Em 23 partidas, o Peixe soma 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas.

O Massa Bruta, por sua vez, não vence há três rodadas e acabou se distanciando do G6. Até aqui, em 24 partidas, a equipe comandada por Fernando Seabra acumula 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas.

Prováveis escalações:

  • Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
  • RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Onde assistir ao vivo o jogo RB Bragantino x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 18h30, entre o RB Bragantino e o Santos terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo RB Bragantino x Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

  • O Nacional é o maior vencedor do campeonato, com 49 vitórias desde 1902

    1/4 O Nacional é o maior vencedor do campeonato, com 49 vitórias desde 1902 (O Nacional é o maior vencedor do campeonato, com 49 vitórias desde 1902; foi vice 44 vezes)

  • 2/4 (O Peñarol venceu 46 vezes ao todo, mais 5 vezes enquanto ainda era conhecido como CURCC (Central Uruguay Railway Cricket Club); foi vice 48 vezes)

  • 3/4 (Os outros times nem se comparam: Danubio, Defensor Sporting e River Plate FC estão logo atrás, com 4 vitórias cada)

  • Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8

    4/4 Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8 (Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosSantos Futebol Clube

Mais de Esporte

Fluminense x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Bahia x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Barcelona x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Grêmio x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Brasil

Linha 16-Violeta de SP: tudo sobre o metrô que ligará Oscar Freire à zona leste

Mercado Imobiliário

Meu marido foi casado com outra mulher em comunhão universal de bens. Como fica a nossa casa?

Tecnologia

Por que esse anel virou o novo fetiche dos CEOs

ESG

EcoRodovias e Volkswagen testam B100, biocombustível que reduz 90% das emissões de CO2