Jogos de hoje, quinta-feira, 2 de outubro: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 2 de outubro, online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10h56.

Nesta quinta-feira, 2 de outubro, a programação será bastante movimentada, com destaque para a UEFA Europa League, a Libertadores Feminina e o Campeonato Brasileiro.

Veja os horários e onde assistir aos jogos de futebol de hoje:

UEFA Europa League

  • 13h45 – OMA x Lille – CazéTV (Tempo Real)
  • 13h45 – Ludogorets x Betis – CazéTV (Tempo Real)
  • 16h00 – Feyenoord x Aston Villa – CazéTV (Tempo Real)
  • 16h00 – Porto x Estrela Vermelha – CazéTV (Tempo Real)

Libertadores Feminina

  • 16h00 – Corinthians (F) x Independiente del Valle (F) – XSports (TV e YouTube), Canal GOAT e Sportv
  • 16h00 – Boca Juniors (F) x Alianza Lima (F) – Canal GOAT
  • 20h00 – Adiffem (F) x Ferroviária (F) – XSports, Canal GOAT, CazéTV e Sportv 3
  • 20h00 – Always Ready (F) x Santa Fe (F) – Canal GOAT

Campeonato Brasileiro

  • 19h00 – Paysandu x Cuiabá (Série B) – ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
  • 19h00 – Vitória x Ceará – Premiere (Tempo Real)
  • 19h30 – Fortaleza x São Paulo – Record, CazéTV e Premiere (Tempo Real)
  • 20h30 – Flamengo x Cruzeiro – Sportv e Premiere (Tempo Real)
  • 21h30 – Vila Nova x Criciúma (Série B) – Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Saudita Feminino

  • 14h30 – Al Ittihad (F) x Al Hilal (F) – Canal GOAT

Campeonato Paulista Feminino

  • 17h00 – Santos (F) x RB Bragantino (F) – Paulistão (YouTube)

Mundial Sub-20

  • 17h00 – Estados Unidos sub-20 x França sub-20 – CazéTV e FIFA+ (Tempo Real)
  • 17h00 – Colômbia sub-20 x Noruega sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)
  • 20h00 – Nigéria sub-20 x Arábia Saudita sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)
  • 20h00 – África do Sul sub-20 x Nova Caledônia sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)

Copa da Argentina

  • 18h00 – Racing x River Plate (Quartas de Final) – XSports (TV e YouTube) (Tempo Real)

Copa Maria Bonita

  • 15h30 – Sport (F) x Botafogo-PB (F) – Canal GOAT
  • 19h30 – Confiança (F) x Sampaio Corrêa (F) – Canal GOAT

Copa Centro-Americana

  • 21h00 – Sporting San Miguelito x Xelaju (Quartas de Final) – Disney+ (Tempo Real)
  • 23h15 – CD Olimpia x Cartaginés (Quartas de Final) – Disney+

Copa do Uruguai

  • 20h30 – Defensor x Central Español (Quartas de Final) – Disney+

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

  • 22h00 – Monterrey (F) x Vancouver Rise (F) – Disney+

Onde assistir ao vivo:

  • CazéTV: UEFA Europa League, Mundial Sub-20, Libertadores Feminina
  • Disney+: Campeonato Inglês (3ª Divisão), Copa Centro-Americana, Copa do Caribe
  • Sportv: Libertadores Feminina, Mundial Sub-20
  • Premiere: Campeonato Brasileiro
  • ESPN 4: Campeonato Brasileiro (Série B)
  • Record: Campeonato Brasileiro
