Santos x Cruzeiro: horário, onde assistir e prováveis escalações

Santos e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 12, às 21h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paulista busca se afastar da zona de rebaixamento, os mineiros lutam por uma vaga direta na Libertadores.

Momento do Santos

Embalado pelas vitórias sobre Internacional, pelo Brasileirão, e Atlético-MG, pela Sul-Americana, o Santos tenta agora vencer pela primeira vez em casa no returno: o time soma dois empates (contra Chapecoense e Mirassol) e uma derrota para o Athletico-PR.

Momento do Cruzeiro

Já o Cruzeiro chega embalado por uma vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, no Mineirão. Mesmo eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, o time celeste mantém a boa campanha no Brasileirão e lidera o returno do campeonato.

Prováveis escalações

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Rafael Gonzaga; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Thaciano; Rollheiser, Gabriel Bontempo e Caballero.

Cruzeiro

Otávio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

Onde assistir

A partida terá transmissão do sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).