Atlético-MG x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília) (LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C.)
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Publicado em 12 de setembro de 2026 às 12h15.
Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado, 12, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Galo busca recuperar a confiança após sequência de derrotas, o Fluminense chega embalado e tenta manter a invencibilidade sob o comando de Marcão.
O time mineiro vive momento de instabilidade e busca vitórias para subir na tabela. Na última rodada da Sul-Americana, o Galo foi derrotado pelo Santos por 2 a 0. Pelo Brasileirão, o resultado também não foi favorável: derrota para o São Paulo, também por 2 a 0.
Sob o comando de Marcão, o Fluminense vive boa fase: são seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. O time carioca está invicto há nove rodadas no Campeonato Brasileiro, mas ainda busca a primeira vitória fora de casa desde abril.
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco (Vitor Hugo) e Lodi; Castaño, Maycon, Fred; Bernard (Victor Hugo), Cuello e Reinier.
Fábio; Júlio Fidélis, Igor Rabello, Freytes e Arana; Otávio, Hércules, Lucho Acosta e Savarino; Serna e Castillo.
A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view).