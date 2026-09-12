Esporte
Fase de grupos copa 2026

Atlético-MG x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Partida acontece neste sábado, 12, às 16h, e é válida pela 27ª rodada do Brasileirão

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília) (LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C.)

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília) (LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C.)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 12h15.

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Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado, 12, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Galo busca recuperar a confiança após sequência de derrotas, o Fluminense chega embalado e tenta manter a invencibilidade sob o comando de Marcão.

Momento do Atlético-MG

O time mineiro vive momento de instabilidade e busca vitórias para subir na tabela. Na última rodada da Sul-Americana, o Galo foi derrotado pelo Santos por 2 a 0. Pelo Brasileirão, o resultado também não foi favorável: derrota para o São Paulo, também por 2 a 0.

Momento do Fluminense

Sob o comando de Marcão, o Fluminense vive boa fase: são seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. O time carioca está invicto há nove rodadas no Campeonato Brasileiro, mas ainda busca a primeira vitória fora de casa desde abril.

Escalações prováveis

Atlético-MG

Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco (Vitor Hugo) e Lodi; Castaño, Maycon, Fred; Bernard (Victor Hugo), Cuello e Reinier.

Fluminense

Fábio; Júlio Fidélis, Igor Rabello, Freytes e Arana; Otávio, Hércules, Lucho Acosta e Savarino; Serna e Castillo.

Onde assistir

A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view).

Acompanhe tudo sobre:Atlético - MGFluminenseFutebolBrasileirão

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