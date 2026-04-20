Esporte

Juventude x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, em Bento Gonçalves, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino

Corinthians: time feminino entra em campo nesta segunda-feira, 20 (Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF/Reprodução)

Corinthians: time feminino entra em campo nesta segunda-feira, 20 (Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h50.

Juventude e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira, 20, às 21h (de Brasília), em Bento Gonçalves (RS), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

Como chega o Juventude

O Juventude recebe o Corinthians em um confronto que marca mais um capítulo do histórico recente entre as equipes. O time gaúcho tenta surpreender jogando em casa.

Como chega o Corinthians

O Corinthians finalizou a preparação após a disputa da Teal Rising Cup, nos Estados Unidos. A equipe realizou três sessões de treinamento focadas no duelo, com ajustes táticos e ensaios de bolas paradas na última atividade.

A delegação embarcou para o Rio Grande do Sul no domingo e iniciou o período de concentração em Bento Gonçalves.

As Brabas levam vantagem no histórico do confronto, com duas vitórias em dois jogos, cinco gols marcados e nenhum sofrido. Este será o primeiro duelo como visitante nesse retrospecto.

Onde assistir Juventude x Corinthians ao vivo pelo Brasileirão?

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil.

Que horas é o jogo Juventude x Corinthians hoje?

O confronto acontece às 21h (de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:BrasileirãoFutebol feminino

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