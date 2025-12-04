Jogos de hoje, quinta-feira, 4 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Manchester United x West Ham pela Premier League e Palmeiras x Ferroviária no Paulistão Feminino são os grandes destaques do futebol desta quinta-feira, 4 de dezembro.

A agenda ainda traz partidas decisivas pela Copa da Itália, Copa do Rei e Brasileirão, com destaque para Cruzeiro x Botafogo, além de confrontos nas categorias de base.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da Itália

14h - Bologna x Parma - SportyNet (TV fechada e YouTube)

17h - Lazio x Milan - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Copa do Rei da Espanha

15h - Atlético Baleares x Espanyol - Disney+

15h - Real Ávila x Rayo Vallecano - Disney+

17h - Cartagena x Valencia - Disney+

17h - Extremadura x Sevilla - ESPN 2 e Disney+

17h - Sant Andreu x Celta de Vigo - Disney+

18h - Tenerife x Granada - Disney+

Premier League

17h - Manchester United x West Ham - ESPN e Disney+

Taça da Liga de Portugal

17h15 - Porto x Vitória de Guimarães - ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil Sub-20

16h - São Paulo Sub-20 x Atlético-MG Sub-20 - SporTV

Paulistão Feminino

19h - Palmeiras (F) x Ferroviária (F) - SporTV, CazéTV, Record News e UOL Play

21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - SporTV, CazéTV, Record News, Space, HBO Max e UOL Play

Brasileirão Série A

19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Record, CazéTV e Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje na Premier League?

O jogo Manchester United x West Ham terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.

Qual canal vai passar o jogo Cruzeiro x Botafogo pelo Brasileirão?

O jogo Cruzeiro x Botafogo terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere, às 19h30.

Onde assistir Corinthians x São Paulo pelo Paulistão Feminino?

O clássico Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo na SporTV, CazéTV, Record News, Space, HBO Max e UOL Play, às 21h30.

