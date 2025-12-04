Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 4 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10h45.

Última atualização em 4 de dezembro de 2025 às 11h09.

Os confrontos entre Manchester United x West Ham pela Premier League e Palmeiras x Ferroviária no Paulistão Feminino são os grandes destaques do futebol desta quinta-feira, 4 de dezembro.

A agenda ainda traz partidas decisivas pela Copa da Itália, Copa do Rei e Brasileirão, com destaque para Cruzeiro x Botafogo, além de confrontos nas categorias de base.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da Itália

  • 14h - Bologna x Parma - SportyNet (TV fechada e YouTube)
  • 17h - Lazio x Milan - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Copa do Rei da Espanha

  • 15h - Atlético Baleares x Espanyol - Disney+
  • 15h - Real Ávila x Rayo Vallecano - Disney+
  • 17h - Cartagena x Valencia - Disney+
  • 17h - Extremadura x Sevilla - ESPN 2 e Disney+
  • 17h - Sant Andreu x Celta de Vigo - Disney+
  • 18h - Tenerife x Granada - Disney+

Premier League

Taça da Liga de Portugal

  • 17h15 - Porto x Vitória de Guimarães - ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil Sub-20

  • 16h - São Paulo Sub-20 x Atlético-MG Sub-20 - SporTV

Paulistão Feminino

  • 19h - Palmeiras (F) x Ferroviária (F) - SporTV, CazéTV, Record News e UOL Play
  • 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - SporTV, CazéTV, Record News, Space, HBO Max e UOL Play

Brasileirão Série A

  • 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Record, CazéTV e Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje na Premier League?

O jogo Manchester United x West Ham terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.

Qual canal vai passar o jogo Cruzeiro x Botafogo pelo Brasileirão?

O jogo Cruzeiro x Botafogo terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere, às 19h30.

Onde assistir Corinthians x São Paulo pelo Paulistão Feminino?

O clássico Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo na SporTV, CazéTV, Record News, Space, HBO Max e UOL Play, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 4.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 4.

Record

  • 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão Série A
  • 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino (Record News)

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 4.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 16h - São Paulo Sub-20 x Atlético-MG Sub-20 - Copa do Brasil Sub-20
  • 19h - Palmeiras (F) x Ferroviária (F) - Paulistão Feminino
  • 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino

ESPN

  • 17h - Manchester United x West Ham - Premier League

ESPN 2

  • 17h - Extremadura x Sevilla - Copa do Rei

ESPN 4

  • 17h15 - Porto x Vitória de Guimarães - Taça da Liga de Portugal

Space

  • 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino

Premiere

  • 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão Série A

SportyNet (TV fechada)

  • 14h - Bologna x Parma - Copa da Itália
  • 17h - Lazio x Milan - Copa da Itália

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 15h - Atlético Baleares x Espanyol - Copa do Rei
  • 15h - Real Ávila x Rayo Vallecano - Copa do Rei
  • 17h - Manchester United x West Ham - Premier League
  • 17h - Cartagena x Valencia - Copa do Rei
  • 17h - Extremadura x Sevilla - Copa do Rei
  • 17h - Sant Andreu x Celta de Vigo - Copa do Rei
  • 17h15 - Porto x Vitória de Guimarães - Taça da Liga de Portugal
  • 18h - Tenerife x Granada - Copa do Rei

CazéTV (YouTube)

  • 19h - Palmeiras (F) x Ferroviária (F) - Paulistão Feminino
  • 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão Série A
  • 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino

Globoplay

Nenhum jogo vai passar no Globoplay nesta quinta-feira, 4.

HBO Max

  • 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino

UOL Play

  • 19h - Palmeiras (F) x Ferroviária (F) - Paulistão Feminino
  • 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino
