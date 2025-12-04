Jogos de hoje, quinta-feira, 4 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Manchester United x West Ham pela Premier League e Palmeiras x Ferroviária no Paulistão Feminino são os grandes destaques do futebol desta quinta-feira, 4 de dezembro.
A agenda ainda traz partidas decisivas pela Copa da Itália, Copa do Rei e Brasileirão, com destaque para Cruzeiro x Botafogo, além de confrontos nas categorias de base.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa da Itália
- 14h - Bologna x Parma - SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 17h - Lazio x Milan - SportyNet (TV fechada e YouTube)
Copa do Rei da Espanha
- 15h - Atlético Baleares x Espanyol - Disney+
- 15h - Real Ávila x Rayo Vallecano - Disney+
- 17h - Cartagena x Valencia - Disney+
- 17h - Extremadura x Sevilla - ESPN 2 e Disney+
- 17h - Sant Andreu x Celta de Vigo - Disney+
- 18h - Tenerife x Granada - Disney+
Premier League
Taça da Liga de Portugal
- 17h15 - Porto x Vitória de Guimarães - ESPN 4 e Disney+
Copa do Brasil Sub-20
- 16h - São Paulo Sub-20 x Atlético-MG Sub-20 - SporTV
Paulistão Feminino
- 19h - Palmeiras (F) x Ferroviária (F) - SporTV, CazéTV, Record News e UOL Play
- 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - SporTV, CazéTV, Record News, Space, HBO Max e UOL Play
Brasileirão Série A
- 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Record, CazéTV e Premiere
Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje na Premier League?
O jogo Manchester United x West Ham terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.
Qual canal vai passar o jogo Cruzeiro x Botafogo pelo Brasileirão?
O jogo Cruzeiro x Botafogo terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere, às 19h30.
Onde assistir Corinthians x São Paulo pelo Paulistão Feminino?
O clássico Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo na SporTV, CazéTV, Record News, Space, HBO Max e UOL Play, às 21h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 4.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 4.
Record
- 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão Série A
- 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino (Record News)
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 4.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
SporTV
- 16h - São Paulo Sub-20 x Atlético-MG Sub-20 - Copa do Brasil Sub-20
- 19h - Palmeiras (F) x Ferroviária (F) - Paulistão Feminino
- 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino
ESPN
- 17h - Manchester United x West Ham - Premier League
ESPN 2
- 17h - Extremadura x Sevilla - Copa do Rei
ESPN 4
- 17h15 - Porto x Vitória de Guimarães - Taça da Liga de Portugal
Space
- 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino
Premiere
- 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão Série A
SportyNet (TV fechada)
- 14h - Bologna x Parma - Copa da Itália
- 17h - Lazio x Milan - Copa da Itália
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 15h - Atlético Baleares x Espanyol - Copa do Rei
- 15h - Real Ávila x Rayo Vallecano - Copa do Rei
- 17h - Manchester United x West Ham - Premier League
- 17h - Cartagena x Valencia - Copa do Rei
- 17h - Extremadura x Sevilla - Copa do Rei
- 17h - Sant Andreu x Celta de Vigo - Copa do Rei
- 17h15 - Porto x Vitória de Guimarães - Taça da Liga de Portugal
- 18h - Tenerife x Granada - Copa do Rei
CazéTV (YouTube)
- 19h - Palmeiras (F) x Ferroviária (F) - Paulistão Feminino
- 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão Série A
- 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino
Globoplay
Nenhum jogo vai passar no Globoplay nesta quinta-feira, 4.
HBO Max
- 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino
UOL Play
- 19h - Palmeiras (F) x Ferroviária (F) - Paulistão Feminino
- 21h30 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Paulistão Feminino