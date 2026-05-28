Boca Juniors x Universidad Católica: horário, onde assistir e cenário do jogo

Boca Juniors e Universidad Católica se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto é válido pelo Grupo D.

Boca Juniors precisa vencer para seguir vivo

O Boca Juniors ocupa a 3ª colocação do Grupo D, com 7 pontos em 5 jogos — duas vitórias, um empate e duas derrotas —, 6 gols marcados, 4 sofridos e saldo de +2, com aproveitamento de 46%.

Na última rodada, os argentinos empataram por 1 a 1 com o Cruzeiro, na La Bombonera.

Universidad Católica lidera o grupo

A Universidad Católica aparece na liderança do Grupo D, com 10 pontos em 5 partidas — três vitórias, um empate e uma derrota —, 7 gols marcados, 4 sofridos e saldo de +3, com aproveitamento de 66%.

Na rodada anterior, os chilenos venceram o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0.

Os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final da Libertadores, enquanto o terceiro disputa os playoffs da Sul-Americana.

Onde assistir Boca Juniors x Universidad Católica ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN 4 e Disney+.

Que horas é o jogo Boca Juniors x Universidad Católica hoje?

O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).