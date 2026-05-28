Esporte

Palmeiras x Junior Barranquilla: horário, onde assistir e cenário do jogo

Verdão tenta garantir classificação no Grupo F da Libertadores nesta quinta-feira, 28, no Allianz Parque

BARUERI, BRASIL - 4 DE MARÇO: Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol durante a partida de ida da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, em 4 de março de 2026, em Barueri, Brasil. ((Foto: William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images))

BARUERI, BRASIL - 4 DE MARÇO: Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol durante a partida de ida da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, em 4 de março de 2026, em Barueri, Brasil. ((Foto: William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05h00.

Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo é válido pelo Grupo F.

Palmeiras tenta confirmar vaga no mata-mata

O Palmeiras ocupa a 2ª colocação do Grupo F, com 8 pontos em 5 jogos — duas vitórias, dois empates e uma derrota —, além de 6 gols marcados, 4 sofridos e saldo de +2, com aproveitamento de 53%.

Na última rodada, o Verdão perdeu por 1 a 0 para o Cerro Porteño, no Allianz Parque.

Junior Barranquilla ainda sonha com classificação

O Junior Barranquilla aparece na 4ª posição do grupo, com 4 pontos em 5 partidas — uma vitória, um empate e três derrotas —, 4 gols marcados, 7 sofridos e saldo de -3, com aproveitamento de 26%.

Na rodada anterior, a equipe colombiana venceu o Sporting Cristal por 3 a 2.

Os dois primeiros colocados da fase de grupos avançam às oitavas de final da Libertadores, enquanto o terceiro vai para os playoffs da Sul-Americana.

Onde assistir Palmeiras x Junior Barranquilla ao vivo?

A partida terá transmissão da Paramount+.

Que horas é o jogo Palmeiras x Junior Barranquilla hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).

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