Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil: horário, onde assistir e cenário do jogo

(Pedro Vilela/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de maio de 2026 às 05h00.
Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo é válido pelo Grupo D.
O Cruzeiro ocupa a 2ª colocação do Grupo D, com 8 pontos em 5 jogos — duas vitórias, dois empates e uma derrota —, 4 gols marcados, 3 sofridos e saldo de +1, com aproveitamento de 53%.
Na última rodada, a Raposa empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors, na Argentina.
O Barcelona de Guayaquil é o 4º colocado do grupo, com 3 pontos em 5 partidas — uma vitória e quatro derrotas —, 2 gols marcados, 8 sofridos e saldo de -6, com aproveitamento de 20%.
Na rodada anterior, o clube equatoriano perdeu por 2 a 0 para a Universidad Católica.
Os dois primeiros colocados garantem vaga nas oitavas de final da Libertadores. O terceiro segue para os playoffs da Sul-Americana.
A partida terá transmissão da ESPN e Disney+.
O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).