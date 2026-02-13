Corinthians x Bragantino: qual resultado do jogo da 3ª rodada do Brasileirão

Corinthians: Matheus Bidu marcou o segundo gol do Timão contra o Red Bull Bragantino. (Reprodução/X/Corinthians)
Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h27.
Última atualização em 13 de fevereiro de 2026 às 05h27.
O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, 12, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Os gols da partida foram marcados por Gabriel Paulista e Matheus Bidu, ambos no segundo tempo.
Com o resultado, o Timão conquistou sua primeira vitória na competição e deixou a zona de rebaixamento, chegando a três pontos em dois jogos disputados — o time ainda tem uma partida a menos que a maioria dos adversários.
Já o Bragantino, que vinha de nove jogos de invencibilidade na temporada, permanece com seis pontos e cai para a quinta colocação.
O primeiro tempo foi movimentado. O Massa Bruta começou melhor, pressionou a saída de bola e criou boas oportunidades com Lucas Barbosa e Isidro Pitta. O Corinthians encontrou dificuldades nos primeiros minutos, mas passou a explorar lançamentos longos e contra-ataques, principalmente com Yuri Alberto, embora tenha acertado apenas uma finalização no alvo antes do intervalo.
Na volta do segundo tempo, o Corinthians precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Em cobrança de escanteio de Garro, Gabriel Paulista subiu na primeira trave e cabeceou firme para marcar.
O Bragantino teve a chance de empatar pouco depois, quando o árbitro marcou pênalti após toque de mão de Gustavo Henrique dentro da área. Isidro Pitta cobrou rasteiro, mas Hugo Souza defendeu e garantiu a vantagem corintiana.
Na sequência, o Timão passou a jogar em transições rápidas e ampliou o placar. Após chute de Yuri Alberto defendido por Cleiton, Matheus Bidu aproveitou o rebote e empurrou para o fundo da rede, decretando o 2 a 0.
O Corinthians volta a campo no domingo, às 20h30, fora de casa, contra o São Bernardo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. No mesmo dia e horário, o Bragantino enfrenta o Novorizontino, também pelo estadual.
|Classificação
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|Últ. Jogos
|1
|Palmeiras
|7
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|77
|2
|São Paulo
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|77
|3
|Fluminense
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|77
|4
|Bahia
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|77
|5
|Athletico-PR
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|100
|6
|Bragantino
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|2
|0
|66
|7
|Chapecoense
|5
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|2
|55
|8
|Mirassol
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|55
|9
|Coritiba
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|44
|10
|Flamengo
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|44
|11
|Botafogo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|1
|33
|12
|Corinthians
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|50
|13
|Grêmio
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|7
|-1
|33
|14
|Vitória
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|33
|15
|Atlético-MG
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|22
|16
|Remo
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|-2
|22
|17
|Vasco
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|11
|18
|Santos
|1
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|11
|19
|Internacional
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|11
|20
|Cruzeiro
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|11