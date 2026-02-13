Corinthians x Bragantino: qual resultado do jogo da 3ª rodada do Brasileirão

O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, 12, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Os gols da partida foram marcados por Gabriel Paulista e Matheus Bidu, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o Timão conquistou sua primeira vitória na competição e deixou a zona de rebaixamento, chegando a três pontos em dois jogos disputados — o time ainda tem uma partida a menos que a maioria dos adversários.

Já o Bragantino, que vinha de nove jogos de invencibilidade na temporada, permanece com seis pontos e cai para a quinta colocação.

O primeiro tempo foi movimentado. O Massa Bruta começou melhor, pressionou a saída de bola e criou boas oportunidades com Lucas Barbosa e Isidro Pitta. O Corinthians encontrou dificuldades nos primeiros minutos, mas passou a explorar lançamentos longos e contra-ataques, principalmente com Yuri Alberto, embora tenha acertado apenas uma finalização no alvo antes do intervalo.

Na volta do segundo tempo, o Corinthians precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Em cobrança de escanteio de Garro, Gabriel Paulista subiu na primeira trave e cabeceou firme para marcar.

O Bragantino teve a chance de empatar pouco depois, quando o árbitro marcou pênalti após toque de mão de Gustavo Henrique dentro da área. Isidro Pitta cobrou rasteiro, mas Hugo Souza defendeu e garantiu a vantagem corintiana.

Na sequência, o Timão passou a jogar em transições rápidas e ampliou o placar. Após chute de Yuri Alberto defendido por Cleiton, Matheus Bidu aproveitou o rebote e empurrou para o fundo da rede, decretando o 2 a 0.

O Corinthians volta a campo no domingo, às 20h30, fora de casa, contra o São Bernardo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. No mesmo dia e horário, o Bragantino enfrenta o Novorizontino, também pelo estadual.

