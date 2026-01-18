Atlético-MG x Tombense: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

O Atlético-MG e Tombense se enfrentam neste domingo, 18, às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta para MG), SporTV, Premiere e no ge TV (streaming gratuito).

Sem vencer na competição, o Galo empatou por 1 a 1 com o North na estreia. A equipe de Jorge Sampaoli teve dificuldades no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final e buscou o empate com gol de Rony. O treinador pode promover mudanças no time titular, dando espaço a jogadores que ainda não atuaram em 2026. Índio está suspenso, enquanto Cuello, que sentiu dores, deve estar à disposição.

A Tombense também luta pela primeira vitória no estadual. No último jogo, o clube foi derrotada pelo Cruzeiro por 2 a 1, mas mostrou poder de reação ao equilibrar o segundo tempo após sair perdendo por dois gols. O time comandado por Cristóvão Borges tenta surpreender o Atlético fora de casa.

Onde assistir ao vivo Atlético-MG x Tombense hoje pelo Mineiro?

O jogo deste domingo, às 18h, entre Atlético-MG e Tombense terá transmissão ao vivo na Globo (para Minas Gerais), SporTV, Premiere e ge TV.

Como assistir online Atlético-MG x Tombense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, para assinantes do SporTV ou Premiere, e gratuitamente pelo ge TV.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Tombense

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Junior Alonso, Vitão, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe; Cuello e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Tombense: Douglas Marques; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho, Gustavo Xavier; Wanderson, Ronald, João Vitor; Julio Cesar, Pedro Oliveira e Jefferson Renan.

Técnico: Cristóvão Borges.