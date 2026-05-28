Esporte

Cerro Porteño x Sporting Cristal: horário, onde assistir e cenário do jogo

Paraguaios defendem liderança do Grupo F nesta quinta-feira, 28, pela Libertadores

Players of Botafogo celebrate winning the Copa Libertadores Final against Atletico Mineiro at Estadio Mas Monumental, on November 30. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images) ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)

Players of Botafogo celebrate winning the Copa Libertadores Final against Atletico Mineiro at Estadio Mas Monumental, on November 30. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images) ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05h00.

Cerro Porteño e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 19h (de Brasília), no estádio La Nueva Olla, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto é válido pelo Grupo F.

Cerro Porteño chega na liderança

O Cerro Porteño ocupa a 1ª colocação do Grupo F, com 10 pontos em 5 jogos — três vitórias, um empate e uma derrota —, 4 gols marcados, 2 sofridos e saldo de +2, com aproveitamento de 66%.

Na última rodada, os paraguaios venceram o Palmeiras por 1 a 0, fora de casa.

Sporting Cristal ainda sonha com vaga

O Sporting Cristal aparece na 3ª posição do grupo, com 6 pontos em 5 partidas — duas vitórias e três derrotas —, 6 gols marcados, 7 sofridos e saldo de -1, com aproveitamento de 40%.

Na rodada passada, os peruanos perderam por 3 a 2 para o Junior Barranquilla.

Os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final da Libertadores, enquanto o terceiro colocado disputa os playoffs da Sul-Americana.

Onde assistir Cerro Porteño x Sporting Cristal ao vivo?

A partida terá transmissão da Paramount+.

Que horas é o jogo Cerro Porteño x Sporting Cristal hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).

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