Sabalenka é eliminada no WTA de Madri após perder seis match points

Aryna Sabalenka foi eliminada no WTA de Madri. A número 1 do tênis se despediu da competição de forma surpreendente após desperdiçar seis match points para a norte-americana Hailey Baptiste. O duelo terminou com parciais 2/6, 6/2 e 7/6 (8-6).

Como foi o jogo?

A bielorrussa começou melhor, dominando e vencendo o primeiro set por 6/2. Já no segundo set, viu a adversária reagir. Baptiste aproveitou as oportunidades e devolveu a mesma parcial.

A decisão foi para o terceiro set, mas o jogo ficou ainda mais equilibrado, com as duas atletas disputando ponto a ponto. A número 1 do mundo teve seis match points a seu favor, mas não conseguiu fechar o duelo. Enquanto isso, a norte-americana segurou a pressão e levou o duelo para o tiebreak.

No desempate, novamente Baptiste manteve o ritmo e conseguiu a virada em cima de Sabalenka. Esse foi o maior resultado da carreira de Hailey Baptiste. A atleta nunca havia vencido uma top 5 do ranking.