Esporte

Sabalenka é eliminada no WTA de Madri após perder seis match points

Número 1 do mundo sofre virada surpreendente, e norte-americana avança à semifinal do WTA de Madri

Sabalenka: Número 1 do mundo se despediu nas quartas de final do WTA de Madri ((Foto: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images))

Sabalenka: Número 1 do mundo se despediu nas quartas de final do WTA de Madri ((Foto: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09h17.

Aryna Sabalenka foi eliminada no WTA de Madri. A número 1 do tênis se despediu da competição de forma surpreendente após desperdiçar seis match points para a norte-americana Hailey Baptiste. O duelo terminou com parciais 2/6, 6/2 e 7/6 (8-6).

Como foi o jogo?

A bielorrussa começou melhor, dominando e vencendo o primeiro set por 6/2. Já no segundo set, viu a adversária reagir. Baptiste aproveitou as oportunidades e devolveu a mesma parcial.

A decisão foi para o terceiro set, mas o jogo ficou ainda mais equilibrado, com as duas atletas disputando ponto a ponto. A número 1 do mundo teve seis match points a seu favor, mas não conseguiu fechar o duelo. Enquanto isso, a norte-americana segurou a pressão e levou o duelo para o tiebreak.

No desempate, novamente Baptiste manteve o ritmo e conseguiu a virada em cima de Sabalenka. Esse foi o maior resultado da carreira de Hailey Baptiste. A atleta nunca havia vencido uma top 5 do ranking.

Agora, Baptiste está na semifinal da competição e enfrentará a russa Mirra Andreeva, número 9 do ranking mundial.

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