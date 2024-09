Sabalenka é campeã do US Open e se torna 1ª mulher a vencer 2 torneios em quadras duras desde 2016

A bielorrussa Aryna Sabalenka conquistou neste sábado o título de simples feminino no US Open de 2024, derrotando a americana Jessica Pegula por 7-5, 7-5. Com o título, Sabalenka também pode ser coroada a rainha das quadras duras. Seus dois títulos principais anteriores foram conquistados no cimento do Aberto da Austrália, em janeiro deste ano e em 2023.

Sabalenka se tornou a primeira mulher a vencer os dois principais torneios de quadra dura em uma única temporada desde 2016, quando a alemã Angelique Kerber conquistou os títulos do Aberto da Austrália e do Aberto dos Estados Unidos.

A nº 2 do mundo está em uma sequência de 12 vitórias em quadras duras, tendo vencido o Aberto de Cincinnati há duas semanas — derrotando Pegula na final por lá também, inclusive.Este foi o segundo ano consecutivo em que Sabalenka chegou à final do US Open. Um ano atrás, ela perdeu para Coco Gauff. Após ganhar o ponto do campeonato, Sabalenka caiu na quadra, tomada pela emoção.

Pam Shriver, da ESPN, fez uma pergunta na quadra para Sabalenka: "O que você vai fazer hoje à noite para tentar colocar mais algumas pessoas do seu lado antes das semifinais?" “Quer dizer, as bebidas são por minha conta hoje à noite?” disse Sabalenka com uma risada, antes de ser ovacionada.