Ela criou uma marca de moda infantil e chegou ao faturamento de 6 dígitos, sem investir em anúncios

Redação Exame
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11h16.
Elizabeth Brunner enxergou uma oportunidade de negócio quando viu seus filhos gêmeos, ainda pequenos, trocando espontaneamente roupas entre si, glitter para ele, camuflado para ela. Dessa cena doméstica nasceu a StereoType Kids, uma marca de moda infantil sediada em São Francisco, com uma proposta clara: permitir que as crianças se vistam para a alegria, e não para o gênero.
Mais do que uma ideia criativa, Brunner estruturou uma estratégia de negócio baseada em crescimento sustentável, controle rigoroso de custos e uso inteligente de recursos próprios.
Ela fundou a empresa no auge da pandemia, em 2020, com cerca de US$ 20 mil retirados de suas economias. Desde então, a marca se transformou em uma operação de seis dígitos de faturamento, sem depender de anúncios pagos. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
Antes de fundar a StereoType Kids, Brunner já acumulava experiência no setor de moda sustentável, tendo lançado a marca Piece x Piece, em 2010, utilizando sobras de tecidos para criar novas peças. Quando decidiu fechar essa empresa para focar na escrita de livros infantis, foi surpreendida por um novo conceito, o de “blended fashion”, uma mistura intencional de elementos estéticos tradicionalmente masculinos e femininos.
A nova marca foi viabilizada com uma gestão financeira rigorosa: sem rodadas de investimento, sem dívidas e sem aportes externos. Brunner utilizou contatos da indústria para montar a produção com fornecedores locais e priorizou investimentos apenas em itens essenciais, como estoque inicial e ensaio fotográfico. "Eu lancei durante a pandemia. Talvez não tenha sido a escolha mais prudente, mas eu estava energizada pela ideia", contou.
Em um mercado saturado por estratégias de performance e tráfego pago, Brunner optou pelo caminho inverso: não investiu em anúncios e manteve uma presença modesta nas redes sociais. A receita? Foco na qualidade do produto, relacionamento com a comunidade e divulgação orgânica via imprensa e podcasts.
A marca também foi expandida com inteligência: ao perceber o poder da narrativa por trás da proposta, ela lançou, em 2025, um livro infantil (“Me Is All I Want to Be”) e uma música com o mesmo nome, ambos reforçando os valores da marca. A canção, que conta com a participação vocal dos próprios filhos de Brunner, chegou até a África do Sul, ampliando o alcance da StereoType Kids para além da moda.
Essa estratégia de diversificação de produtos não apenas ampliou as fontes de receita da empresa, como fortaleceu a identidade e o valor percebido da marca, o que justifica preços que variam de US$ 30 a US$ 130 por peça, incluindo o item mais vendido: um blazer de moletom no valor de US$ 129, apelidado de "modern hoodie".
A estratégia financeira de Brunner foi determinante para posicionar a StereoType Kids como uma marca de valor, e não apenas de volume. Ela optou por usar tecidos sustentáveis e fábricas fair trade, mesmo que isso aumentasse os custos de produção. O retorno veio em forma de fidelidade dos clientes e margens mais saudáveis, mesmo com um crescimento mais lento.
"Eu não vim para esse negócio pensando que faria muito dinheiro. Mas a receita veio como resultado do propósito e da consistência", afirmou. A empreendedora se define como uma fundadora “centrada no coração”, mas com clareza estratégica para construir uma operação financeiramente viável a longo prazo.
