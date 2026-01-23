Brasil

Paraná Pesquisas: Moro lidera cenários de 1º e 2º turno no Paraná

Senador aparece com até 61,5% das intenções de voto nos cenários estimulados

Moro: senador lidera com folga em todos os cenários testados (Waldemir Barreto/Flickr)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11h20.

O senador Sergio Moro (União) lidera os cenários de primeiro e segundo turno da disputa para o governo do estado do Paraná, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 23.

Em cenários de primeiro turno, Moro lidera em todas as três simulações estimuladas, com índices que variam entre 37,8% e 41,6%.

Ele aparece à frente de nomes como Alvaro Dias (Podemos), Requião Filho (PT), Rafael Greca (PSD), Alexandre Curi (PSD), Guto Silva (PSD) e Luiz França.

Apesar da vantagem do senador, Dias, Requião e Greca aparecem, cada um, com percentuais que variam entre 17,5% e 16,5%.

Nos três recortes, a soma de votos em branco, nulos e indecisos varia entre 9,8% e 12,4%.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado responde livremente, 74,2% dos eleitores disseram não saber ou não quiseram opinar.

O governador Ratinho Junior, que está no segundo mandato e não pode concorrer à reeleição, foi citado por 9,5% dos entrevistados.

Moro aparece com 4,5%. Requião Filho (2,2%), Alexandre Curi (1,5%) e Guto Silva (0,8%) também foram mencionados. Rafael Greca e Alvaro Dias foram citados por 0,8% e 0,3%, respectivamente.

Segundo turno

Já nos cenários de segundo turno, Moro tem vantagem que varia entre 13,8 e 40,8 pontos percentuais, conforme o adversário testado.

A Paraná Pesquisas apresentou cinco simulações de confronto direto.

No cenário 4, Moro tem 51,0% contra 37,3% de Alvaro Dias. Votos brancos e nulos somam 7,6%, e 4,1% não opinaram.

No cenário 5, Moro alcança 56,0%, ante 28,2% de Alexandre Curi. Nesse caso, brancos/nulos são 9,5% e indecisos, 6,4%.

Contra Requião Filho, no cenário 6, Moro tem 55,9% e o petista, 33,4%. Brancos e nulos aparecem com 6,6%; indecisos, 4,1%.

No cenário 7, o senador marca 61,5% das intenções de voto, enquanto Guto Silva tem 20,7%. Brancos/nulos são 10,8%, e 7,0% não responderam.

Já contra Rafael Greca, no cenário 8, Moro aparece com 52,0%, enquanto o prefeito de Curitiba soma 34,8%. Brancos e nulos representam 8,1%, e indecisos, 5,1%.

A pesquisa Paraná ouviu 1.300 eleitores do estado entre os dias 18 e 22 de janeiro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-08451/2024. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para um grau de confiança de 95%.

Cenários de primeiro e segundo turno no Paraná (janeiro de 2026)

Cenário 1 - primeiro turno

  • Sergio Moro: 41,6%
  • Alvaro Dias: 19,7%
  • Requião Filho: 19,5%
  • Guto Silva: 5,7%
  • Luiz França: 1,0%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,9%
  • Não sabe/ Não opinou: 5,5%

Cenário 2 - primeiro turno

  • Sergio Moro: 40,0%
  • Alvaro Dias: 18,8%
  • Requião Filho: 18,6%
  • Alexandre Curi: 10,6%
  • Luiz França: 0,9%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,1%
  • Não sabe/ Não opinou: 4,9%

Cenário 3 - primeiro turno

  • Sergio Moro: 37,8%
  • Alvaro Dias: 17,5%
  • Rafael Greca: 17,5%
  • Requião Filho: 16,5%
  • Luiz França: 0,8%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,6%
  • Não sabe/ Não opinou: 4,2%

Moro x Alvaro

  • Sergio Moro: 51,0%
  • Alvaro Dias: 37,3%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,6%
  • Não sabe/ Não opinou: 4,1%

Moro x Curi

  • Sergio Moro: 56,0%
  • Alexandre Curi: 28,2%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,5%
  • Não sabe/ Não opinou: 6,4%

Moro x Requião

  • Sergio Moro: 55,9%
  • Requião Filho: 33,4%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,6%
  • Não sabe/ Não opinou: 4,1%

Moro x Guto Silva

  • Sergio Moro: 61,5%
  • Guto Silva: 20,7%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,8%
  • Não sabe/ Não opinou: 7,0%

Moro x Greca

  • Sergio Moro: 52,0%
  • Rafael Greca: 34,8%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,1%
  • Não sabe/ Não opinou: 5,1%

ESPONTÂNEA

  • Não sabe/ Não opinou: 74,2%
  • Ninguém/ Branco/ Nulo: 5,2%
  • Ratinho Junior: 9,5%
  • Sergio Moro: 4,5%
  • Requião Filho: 2,2%
  • Alexandre Curi: 1,5%
  • Guto Silva: 0,8%
  • Rafael Greca: 0,8%
  • Alvaro Dias: 0,3%
  • Outros nomes citados: 0,9%
