Paraná Pesquisas: Moro lidera cenários de 1º e 2º turno no Paraná

Moro: senador lidera com folga em todos os cenários testados (Waldemir Barreto/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11h20.
O senador Sergio Moro (União) lidera os cenários de primeiro e segundo turno da disputa para o governo do estado do Paraná, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 23.
Em cenários de primeiro turno, Moro lidera em todas as três simulações estimuladas, com índices que variam entre 37,8% e 41,6%.
Ele aparece à frente de nomes como Alvaro Dias (Podemos), Requião Filho (PT), Rafael Greca (PSD), Alexandre Curi (PSD), Guto Silva (PSD) e Luiz França.
Apesar da vantagem do senador, Dias, Requião e Greca aparecem, cada um, com percentuais que variam entre 17,5% e 16,5%.
Nos três recortes, a soma de votos em branco, nulos e indecisos varia entre 9,8% e 12,4%.
Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado responde livremente, 74,2% dos eleitores disseram não saber ou não quiseram opinar.
O governador Ratinho Junior, que está no segundo mandato e não pode concorrer à reeleição, foi citado por 9,5% dos entrevistados.
Moro aparece com 4,5%. Requião Filho (2,2%), Alexandre Curi (1,5%) e Guto Silva (0,8%) também foram mencionados. Rafael Greca e Alvaro Dias foram citados por 0,8% e 0,3%, respectivamente.
Já nos cenários de segundo turno, Moro tem vantagem que varia entre 13,8 e 40,8 pontos percentuais, conforme o adversário testado.
A Paraná Pesquisas apresentou cinco simulações de confronto direto.
No cenário 4, Moro tem 51,0% contra 37,3% de Alvaro Dias. Votos brancos e nulos somam 7,6%, e 4,1% não opinaram.
No cenário 5, Moro alcança 56,0%, ante 28,2% de Alexandre Curi. Nesse caso, brancos/nulos são 9,5% e indecisos, 6,4%.
Contra Requião Filho, no cenário 6, Moro tem 55,9% e o petista, 33,4%. Brancos e nulos aparecem com 6,6%; indecisos, 4,1%.
No cenário 7, o senador marca 61,5% das intenções de voto, enquanto Guto Silva tem 20,7%. Brancos/nulos são 10,8%, e 7,0% não responderam.
Já contra Rafael Greca, no cenário 8, Moro aparece com 52,0%, enquanto o prefeito de Curitiba soma 34,8%. Brancos e nulos representam 8,1%, e indecisos, 5,1%.
A pesquisa Paraná ouviu 1.300 eleitores do estado entre os dias 18 e 22 de janeiro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-08451/2024. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para um grau de confiança de 95%.
Moro x Requião