Ronaldo Fenômeno será o novo presidente da CBF? Entenda como funciona a candidatura

Ronaldo Fenômeno, uma das maiores lendas do futebol brasileiro, está decidido a iniciar a carreira política: na segunda-feira, 16, o ex-jogador manifestou interesse em assumir o cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora, ele inicia o processo de oficialização da candidatura, mas o caminho até a presidência está longe de ser curto — e simples.

Nesta quarta-feira, 18, Ronaldo dá início às reuniões com os representantes das 27 federações estaduais do Brasil, que possuem votos decisivos no processo eleitoral. As conversas devem começar em janeiro e se estender até março, período no qual o ex-jogador espera consolidar sua base de apoio.

Como funciona a candidatura da CBF?

Para oficializar a candidatura, Ronaldo precisará garantir o suporte de pelo menos quatro federações e quatro clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O atual modelo de votação, que favorece federações com peso maior nos votos, está sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF). Caso a liminar que regula a composição eleitoral seja derrubada, o formato do pleito pode ser reformulado.

Outro desafio para Ronaldo é desvincular-se de qualquer envolvimento administrativo com clubes, sejam eles nacionais ou internacionais, uma exigência da CBF para evitar conflitos de interesse. Hoje, ele é acionista majoritário do Real Valladolid, equipe da segunda divisão espanhola, mas já iniciou negociações para vender as ações. No Brasil, também foi sócio do Cruzeiro, clube que ajudou a reerguer para a Série A do Brasileirão em 2022. Vendeu sua parte da sociedade em maio deste ano, após gestão austera que gerou críticas de torcedores.

Além das questões burocráticas e administrativas, o cenário político dentro da CBF também representa uma prova de fogo para Ronaldo. A história da confederação é marcada por eleições com chapa única, nas quais o peso dos votos das federações — três vezes maior que o dos clubes da Série A — sempre determinou os resultados. O ex-jogador deverá não apenas conquistar votos estratégicos, mas também lidar com debates espinhosos, como ajustes no calendário nacional e as tensões entre clubes e federações sobre a relevância dos campeonatos estaduais.

Momento turbulento

A possível candidatura de Ronaldo surge em um momento turbulento para a CBF, marcada por disputas judiciais. Desde 2017, o formato das eleições e a destituição de lideranças têm sido objeto de ações legais. O atual presidente, Ednaldo Rodrigues, reassumiu o comando por meio de uma decisão liminar do STF, mas seu futuro depende da conclusão do julgamento, que pode abrir caminho para novas eleições.

Embora os desafios sejam imensos, Ronaldo parece determinado a escrever um novo capítulo na história da entidade máxima do futebol brasileiro. O apoio que conseguir reunir nos próximos meses será fundamental para definir se o Fenômeno conquistará também a presidência da CBF.