O dia em que joguei tênis na casa do Ronaldo Fenômeno

De um lado, Ronaldo Fenômeno e Márcio Atalla, especialista em bem-estar estrelado, com quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Do lado oposto, Kaká e o DJ Ronald, filho do Ronaldo. Os jogadores estão na rede, como pede um bom jogo de duplas de tênis. Sem piedade. Quando a bolinha sobra, um manda no corpo do outro.

Ronaldo, todo de Nike e com uma raquete Head Extreme, tem facilidade para jogar. Bate bem na bola, com bastante topspin, e possui bom toque no voleio. Ronald é esforçado, mas não tem a mesma habilidade do pai. Kaká joga com um estilo clássico, com movimentos bem executados. O melhor em quadra é Atalla.

No fim, vitória fácil para a dupla Ronaldo e Atalla. O anfitrião é muito aplaudido. Do lado de fora está sua mulher, Celina Locks, que ganha um beijo suado do craque, além de muitos convidados estrelados. O DJ sobe então o som e os jogadores vão atrás de um gin tônica.

R$ 10 milhões arrecadados

A partida foi válida pelo Galácticos Open, torneio de tênis organizado por Ronaldo Fenômeno. A competição entre amigos famosos é realizada desde 2017. As últimas duas edições aconteceram na bem-cuidada quadra de saibro da mansão do Fenômeno, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

O torneio começou na sexta-feira 22 de novembro, no dia seguinte ao leilão beneficente Galácticos, no clube Monte Líbano, em São Paulo, e durou três dias. A renda é destinada para a Fundação Fenômenos. O evento de gala arrecadou 10 milhões de reais, que serão destinados a projetos sociais da entidade.

Entre os itens leiloados estavam uma experiência exclusiva com David Beckham em Miami, com direito a ingressos VIP para um jogo do Inter Miami e uma camisa autografada pelo craque inglês, além de camisas da seleção brasileira assinadas pelo próprio Ronaldo, Pelé e Neymar.

Chandon, Motorola e Porte

Pelos jardins da casa do Fenômeno estão carrinhos de bebidas, comidas e outras ativações de apoio ao torneio. Entre as mais de 30 marcas parceiras de segmentos dos mais variados estão Stella Artois, Chandon, Oncoclínicas, Motorola, Porte e Oakberry.

Em uma das edículas em torno da quadra fica um dos bares montados para o evento. Em uma das paredes está um luminoso de neon com a frase “Capitalism kills love”. Do outro lado está um corner da marca esportiva Slyce, com peças com a estampa do Galácticos Open. A camiseta custa 199 reais. O boné, 149 reais. Do total de vendas, 25% vai para a Fundação Fenômenos.

Na frente do lago de carpas estão três macas para massagem. Quam passa por uma sessão pode vestir um roupão também com a marca do torneio bordada na altura do peito. Por cima da piscina foi montada a estrutura para a mesa de DJ e pista de dança para os convidados, estes sim a grande atração do torneio.

Neon na casa do Ronaldo Fenômeno: tênis e festa (Ivan Padilla/Exame)

Famosos pela casa do Fenômeno

Muitas personalidades do esporte passaram pela mansão do Fenômeno nestes três dias de torneio, que termina hoje. Galvão Bueno esteve com a mulher, Desirée Soares. Nas duas chaves da competição estavam Douglas Souza, do vôlei, o atleta Paulo André e o jogador Diego Correa.

Em uma roda, o apresentador Felipe Andreoli contava como foram as diversas partidas que já disputou com o Fenômeno. “São jogos sempre muito disputados. No começo ele ganhava mais.” Até a ex-mulher de Ronaldo e mãe do Ronaldo, Milene Domingues, a rainha das embaixadinhas, estava por lá.

Eles dividiam a atenção com personalidades de outras áreas, como o produtor Caio Gullane, a promoter Fernanda Barbosa, a modelo Schynaider Moura, o cantor Marcos Leo, além de executivos e investidores. Entrevistando os famosos estava o apresentador Beetto Saad, da Band

Clínica de tênis para patrocinadores

Se alguém chegou a essa altura do texto e lembra do título da matéria, vai perceber que não expliquei em que momento entrei na quadra da casa do Fenômeno. Bem, não foi no torneio, voltado apenas para celebridades e amigos do anfitrião. Eu participei como convidado de uma clínica de tênis voltado para apoiadores do evento.

Durante uma hora, os patrocinadores fizeram treinos de drill, em que os professores lançam bolas na esquerda, na direita, no approach para a rede e no voleio. Quem orientou os treinos foi o jogador profissional Marcelo Demoliner, que ficou célebre nas redes sociais ao mostrar os bastidores dos grandes torneios da ATP pelo mundo.

Um dos convidados da clínica foi Igor Melro, diretor comercial e de marketing da Porte Engenharia e Urbanismo, umas das empresas apoiadoras. “Temos sinergia com o público do evento. São pessoas que estão preocupados em ajudar o próximo e contribuir com ações como esta da Fundação Fenômenos.”

Ao contrário do que aconteceu na partida entre Ronaldo, Kaká, Ronald e Atalla, nenhum dos convidados deu muita atenção ao nosso treino. Já era noite de sexta-feira e a maioria terminava seus drinques para ir embora. O primeiro jogo programado para o dia seguinte reuniria os ex-jogadores Denilson e Amoroso, Christopher Srur, CEO do Grupo São Joaquim, e Luiz Augusto Taboas, diretor comercial da Construtora VL. Esse jogo sim prometia muita audiência.