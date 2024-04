Quanto Ronaldo vai ganhar com a venda do Cruzeiro? Veja valores

Ronaldo Fenômeno já não entra em campo há anos, mas ainda goleia no jogo dos negócios. O ex-jogador realizou nesta segunda-feira, 29, a venda de sua participação no Cruzeiro. E ganhou um valor até dez vezes maior do que o investido, em 2022, quando fez a aquisição de 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do time. A assinatura oficial será às 16h, na Toca da Raposa II.

A transação gira em torno de R$ 600 milhões. Em 2021, quando assinou o pré-acordo de venda do clube e depois o sacramentou, em 2022, Ronaldo pagou R$ 50 milhões à vista.

Além disso, declarou, em contrato, que investiria mais R$ 350 milhões no clube até 2026. No entanto, o pagamento adicional foi condicionado à performance do clube, ou seja, somente parte do valor sairia do bolso do ex-jogador, caso o faturamento médio obtido entre 2017 e 2022 não aumentasse nos próximos anos.

Ao longo dos últimos anos, a SAF conseguiu subir as receitas sem muita dificuldade e Ronaldo não desembolsou os R$ 350 milhões.

Agora, com a venda, Pedro Lourenço passará a ser o novo sócio majoritário da SAF. Se a transação for concretizada, o Cruzeiro terá de passar por uma transição administrativa e o empresário assumirá ainda as responsabilidades fiscais e dívidas do time de futebol. O Cruzeiro Associação prosseguirá com 10% das ações.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Lourenço comentou a transação. “O que eu tenho para dizer é que o dono do Cruzeiro é o nosso torcedor. Os donos são os nossos torcedores. Vamos mudar essa chave. O torcedor vai ser ouvido. Vamos abrir as portas para a imprensa", destacou ele. "Podem ter certeza do carinho que tenho pela torcida e pelo amor ao Cruzeiro. Eu sou Cruzeiro. Não estou comprando um negócio. É uma paixão. Vamos tratar disso com paixão e razão. Sempre voltado para o lado da torcida. Vamos dar uma sacudida nesse Cruzeiro, que precisa.”

Como o valor será pago a Ronaldo?

O empresário já havia emprestado R$ 100 milhões em 2023 ao ex-jogador, acordo que já previa a troca de dívida por ações na SAF. Os outros R$ 500 milhões faltantes ainda serão pago, divididos entre R$ 150 milhões na assinatura do contrato e o restante ao longo de dez anos.

Conforme informações da Rádio Itatiaia, Lourenço terá o empresário Lucas Kallas como sócio na compra do clube.

No último domingo, 28, alguns executivos do clube anunciaram seus desligamentos. Foram os diretores Paulo Autuori e Paulo André; Pedro Martins, antigo diretor de futebol do Cruzeiro, foi para o Vasco.

Quem é Pedro Lourenço

O empresário tem 68 anos e se aproximou da gestão do clube em 2019. Ele chegou até mesmo a ajudar com o pagamento dos salários de jogadores quando o time foi rebaixado.

Lourenço é dono do Supermercados BH, que já foi patrocinador máster do clube. Trata-se da quinta maior rede de supermercados do país. Em 2023, o empreendimento contou com faturamento de 14 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados.

Pedro Lourenço é conselheiro do Cruzeiro e tem uma relação de anos com Ronaldo. Quando o clube retornou à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2022, os dois se elogiaram mutuamente e o ex-jogador agradeceu ao empresário pelo apoio quando ele mais precisou.