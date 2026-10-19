Apple anuncia evento para novos produtos em outubro; veja o que esperar dos novos Macs

RESUMO ＋ A Apple anunciou o evento "Pro and tell" para 28 de outubro, em Los Angeles. O encontro presencial com a imprensa começa às 14h no horário de Brasília. Entre os produtos esperados estão um MacBook Pro com tela OLED sensível ao toque, um MacBook Pro de entrada e um iMac com M6, além de um iPad mini com OLED. A lista vem de relatos sobre os planos da empresa e ainda não foi confirmada pela Apple. Também não há confirmação de transmissão pública, preços ou chegada dos possíveis lançamentos ao Brasil.

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 19, o evento "Pro and tell", marcado para 28 de outubro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A expectativa é que a empresa apresente novos Macs, incluindo seu primeiro notebook com tela sensível ao toque.

O encontro começa às 10h no horário local, ou 14h em Brasília. Jornalistas receberam convites para uma "Apple Experience", uma experiência presencial com os produtos. A empresa ainda não confirmou uma transmissão aberta ao público.

A principal aposta é um MacBook Pro com tela OLED e suporte a toque, segundo informações de Mark Gurman, da Bloomberg. Se o plano se confirmar, será uma mudança na maneira de usar o notebook: o conteúdo da tela poderá responder diretamente aos dedos, como já acontece no iPhone e no iPad.

O que pode aparecer no evento da Apple

A lista esperada também inclui um MacBook Pro de entrada e um iMac com o chip M6, além de um iPad mini com tela OLED. Os relatos apontam duas frentes para os computadores: renovar o processador de modelos conhecidos e introduzir o toque em uma versão do MacBook Pro.

O MacBook Pro com tela de toque e o modelo de entrada com M6 são apostas distintas para o evento.

A possibilidade de um primeiro MacBook sensível ao toque já vinha sendo noticiada antes do convite. Agora, o encontro tem data definida, mas a Apple ainda guarda a lista oficial de aparelhos.

Telas mais poderosas

A Apple manteve por anos o Mac centrado no teclado, no mouse e no trackpad. Levar os dedos à tela aproximaria o computador de uma experiência familiar para quem usa seus celulares e tablets, embora ainda falte conhecer a adaptação do macOS a esse tipo de comando.

Os rumores sobre OLED e toque nos notebooks da marca circularam ao longo do ano, com diferentes previsões de nome e calendário. A cobertura mais recente coloca o MacBook Pro no centro das expectativas para outubro.

O M6, por sua vez, já está à venda. A Apple apresentou o chip no Mac mini em agosto. Sua possível chegada ao iMac e ao MacBook Pro ampliaria a presença dessa geração de processadores no catálogo.

Quando os novos produtos chegam ao Brasil?

A Apple ainda não divulgou preços nem datas de venda no Brasil para os produtos esperados em 28 de outubro.

Quem acompanha o anúncio daqui terá de esperar também pela atualização da loja brasileira para conhecer as configurações e os valores locais.