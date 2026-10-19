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Ibovespa fecha no zero a zero com eleição acirrada e Petrobras em baixa

O dólar à vista também fechou em queda nesta segunda-feira, 19, e foi para R$ 5,048

Ibovespa: o principal índice acionário da B3 recuou 0,17%, aos 205.079,25 pontos (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Ibovespa: o principal índice acionário da B3 recuou 0,17%, aos 205.079,25 pontos (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17h35.

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O Ibovespa encerrou o pregão desta segunda-feira, 19, em queda após chegar a subir quase 1% durante as duas primeiras horas de negociação, em meio à cautela dos investidores com a disputa presidencial e à pressão das ações da Petrobras.

O principal índice acionário da B3 recuou 0,17%, aos 205.079,25 pontos, depois de oscilar entre a mínima de 204.268,99 pontos e a máxima de 207.387,56 pontos. O volume financeiro somou R$ 21,6 bilhões.

O mercado acompanhou a divulgação de novas pesquisas eleitorais e repercutiu o primeiro debate do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), realizado no domingo, 18. A disputa segue acirrada a menos de uma semana da votação, marcada para 25 de outubro, mantendo os investidores atentos às possíveis implicações do resultado para os ativos brasileiros.

Entre as ações de maior peso no índice, os papéis ordinários da Petrobras (PETR3) caíram 2,93%, enquanto os preferenciais da estatal (PETR4) recuaram 2,82%, em um dia de leve baixa dos preços do petróleo. Na direção oposta, Vale (VALE3) subiu 0,23%, apesar da valorização de 1,26% do minério de ferro.

No setor financeiro, o desempenho foi misto. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 1,35% e BTG Pactual (BPAC11) avançou 2,02%. Já Santander Brasil (SANB11) caiu 1,80%, Bradesco (BBDC4) recuou 1,28% e Itaú Unibanco (ITUB4) perdeu 0,40%.

Entre as maiores altas do Ibovespa, Azzas 2154 (AZZA3) disparou 13,25%, após o Citi elevar a recomendação das ações de neutra para compra. A MRV (MRVE3) também subiu 10,94%, enquanto Cogna (COGN3) avançou 8,65%.

Na ponta negativa, Marfrig (MBRF3) caiu 4,11%, liderando as perdas do índice. Porto Seguro (PSSA3) recuou 3,13% e Caixa Seguridade (CXSE3) perdeu 2,95%.

Dólar recua com retomada de leilões do Banco Central

O dólar à vista fechou em queda nesta segunda-feira, após o Banco Central retomar as operações de rolagem de contratos de swap cambial, suspensas na semana passada por problemas técnicos. A moeda americana recuou 0,49%, a R$ 5,048, depois de oscilar entre R$ 5,040 e R$ 5,065 ao longo da sessão.

O BC vendeu todo o lote ofertado de 75 mil contratos, equivalente a US$ 3,75 bilhões, para a rolagem do vencimento de novembro. A operação contribuiu para o movimento da moeda, que permaneceu em baixa durante todo o pregão e intensificou as perdas à tarde.

Bolsas de NY avançam com recuperação das ações de tecnologia

As bolsas de Nova York encerraram a segunda-feira com ganhos nos índices S&P 500 e Nasdaq, impulsionados pela recuperação das ações de tecnologia após o ajuste de posições observado na semana passada.

Sem grandes novidades na agenda econômica, os investidores voltaram a direcionar recursos para empresas ligadas à inteligência artificial, enquanto aguardam a divulgação de resultados trimestrais de grandes companhias, entre elas Meta e Tesla.

O Dow Jones caiu 0,07%, aos 51.966,87 pontos. O S&P 500 subiu 0,41%, aos 7.690,78 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 1,11%, aos 26.430,89 pontos. O setor de tecnologia ganhou 1,19%, sustentando o desempenho positivo dos índices mais expostos às empresas do segmento.

Petróleo fecha com variações distintas

Já os contratos futuros de petróleo terminaram a segunda-feira com resultados divergentes, após uma sessão de forte volatilidade.

No início dos negócios, os preços foram pressionados pela decisão dos Estados Unidos de suspender sanções sobre combustíveis russos. Durante a tarde, porém, a retomada de bombardeios ucranianos contra instalações energéticas na Rússia e novos ataques iranianos a navios-tanque no Estreito de Ormuz voltaram a sustentar as cotações.

A tensão também aumentou após os houthis reivindicarem seis ataques contra a Arábia Saudita nas 48 horas anteriores, incluindo um alvo ligado à infraestrutura petrolífera de Yanbu, da Saudi Aramco.

Na reta final do pregão, os preços perderam força depois de o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmar que o país está convertendo petroleiros sob sanções em embarcações regulares.

O Brent para dezembro caiu 0,28%, a US$ 109,55 por barril, na ICE. Já o WTI para novembro, cujo contrato vence na terça-feira, 20, subiu 2,22%, a US$ 103,66 por barril, na Nymex. O contrato do WTI para dezembro, por sua vez, recuou 0,48%, a US$ 98,54 por barril.
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