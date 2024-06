Roberto Baggio é ferido em assalto à mão armada em sua casa na Itália

O ex-jogador italiano Roberto Baggio foi assaltado e agredido em sua residência na quinta-feira (20) enquanto assistia ao jogo Itália e Espanha pela Eurocopa com sua família. Um grupo de pelo menos cinco indivíduos armados invadiu a vila em Altavilla Vicentina, no norte da Itália, por volta das 22h, horário local (17 horas de Brasília).

Segundo o Corriere dela Sera, Baggio, de 57 anos, tentou enfrentar os assaltantes e foi atingido na cabeça com a coronha de uma arma. O vencedor da Bola de Ouro de 1993 foi então confinado com sua família em um quarto enquanto os ladrões saqueavam a casa, levando joias, relógios e dinheiro.

Após o ataque, quando Baggio percebeu que o perigo havia passado, ele quebrou a porta do quarto onde estava detido e chamou a polícia. Ele foi levado ao hospital em Arzignano, onde recebeu pontos na testa. Seus familiares não foram feridos.

Baggio agradeceu o apoio recebido em um comunicado divulgado por seu empresário. Ele destacou que, em tais circunstâncias, qualquer coisa pode acontecer e que, felizmente, a violência resultou apenas em alguns pontos e muito medo.

Pênalti perdido em 1994

Conhecido como "O Divino", Baggio é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele jogou por clubes como Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Bologna e Brescia. Em 1999, ele ficou em quarto lugar em uma votação online da FIFA para jogador do século. Baggio é o único jogador italiano a marcar em três Copas do Mundo e é o artilheiro da Itália no torneio.

Em 1993, ele foi eleito o jogador do ano pela FIFA e recebeu a prestigiosa Bola de Ouro. No ano seguinte, Baggio levou a Itália à final da Copa do Mundo nos EUA. Seu pênalti perdido na final contra o Brasil permanece um momento icônico no futebol e uma memória dolorosa que ele confessou ainda o assombrar.

Recentemente, o técnico da Itália, Luciano Spalletti, convidou Baggio e outros quatro ícones do futebol italiano – Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Gianni Rivera e Giancarlo Antognoni – para participar do campo de treinamento preparatório da Itália para a Eurocopa 2024, a fim de trazer uma influência veterana para os jogadores atuais.