Rival do Palmeiras na Copa do Brasil, Jacuipense não vence há 43 dias

O Jacuipense terá nesta quinta-feira o maior desafio de sua história na Copa do Brasil. O clube baiano enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da competição. A partida acontece em meio ao pior momento da equipe na temporada, marcada por oito jogos sem vitória.

Jejum de resultados

A última vitória do Leão Grená foi em 11 de março, há 43 dias, quando derrotou o Santa Catarina por 1 a 0, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil, com gol de Pedro Henrique. Desde então, foram três empates e cinco derrotas, quatro delas consecutivas. A classificação diante do Novorizontino, por exemplo, veio nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

O mau momento também se reflete em outras competições: o Jacuipense não tem mais chances de avançar na Copa do Nordeste (quarto colocado do Grupo D, com apenas um ponto em quatro jogos) e ainda não venceu na Série D, somando um empate e duas derrotas no Grupo A10, segundo o GE.

Campanha inédita

Apesar da fase negativa, o clube de Riachão do Jacuípe construiu sua melhor campanha na Copa do Brasil em 2026. Além da vitória sobre o Santa Catarina, eliminou o Ceilândia nos pênaltis e superou o Novorizontino também nas cobranças de pênalti.

Com uma vitória e dois empates até aqui, o Jacuipense chega pela primeira vez à quinta fase da competição. O próximo passo será enfrentar o Palmeiras às 19h30 desta quinta-feira, em São Paulo.

História do Jacuipense