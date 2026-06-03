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Que horas é o jogo do brasileiro Marcelo Demoliner hoje em Roland Garros?

Tenista disputa as quartas de final das duplas nesta quarta-feira, 3; veja horário, onde assistir e adversários

Marcelo Demoliner: brasileiro joga ao lado do indiano N. Sriram Balaji. (Instagram/@slyce.apparel/Reprodução)

Marcelo Demoliner: brasileiro joga ao lado do indiano N. Sriram Balaji. (Instagram/@slyce.apparel/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de junho de 2026 às 06h40.

O tenista brasileiro Marcelo Demoliner volta à quadra nesta quarta-feira, 3, em busca de uma vaga na semifinal de Roland Garros. O brasileiro disputa as quartas de final da chave de duplas ao lado do indiano N. Sriram Balaji.

A partida está marcada para as 7h10 (horário de Brasília), na Court Simonne-Mathieu, em Paris. Os adversários serão o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten.

Marcelo Demoliner joga que horas hoje em Roland Garros?

O confronto entre Marcelo Demoliner/N. Sriram Balaji e Harri Heliovaara/Henry Patten está programado para começar às 7h10 (de Brasília) desta quarta-feira, 3.

Onde assistir ao jogo de Marcelo Demoliner?

Os fãs de tênis poderão acompanhar o duelo ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ (plano Premium).

Melhor campanha de Demoliner em Roland Garros

Demoliner chega embalado após avançar às quartas de final com uma vitória sobre os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz. Ao lado de Balaji, o brasileiro venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

O resultado garantiu a melhor campanha de sua carreira no Aberto da França. Atual número 78 do mundo nas duplas, o gaúcho de Caxias do Sul nunca havia passado da segunda rodada em Roland Garros.

Esta é a segunda vez que Demoliner alcança as quartas de final de um torneio de Grand Slam. A primeira aconteceu no US Open de 2022, quando atuou ao lado do português João Sousa.

 

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