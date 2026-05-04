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Resultado do jogo do Corinthians ontem pelo Brasileirão

Jogo aconteceu na noite deste domingo, no estádio Maião, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Corinthians: derrota para o Mirassol encerra invencibilidade e coloca equipe no Z-4 do Brasileirão ((Foto de Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images))

Corinthians: derrota para o Mirassol encerra invencibilidade e coloca equipe no Z-4 do Brasileirão ((Foto de Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images))

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 05h27.

O Mirassol Futebol Clube venceu o Sport Club Corinthians Paulista por 2 a 1 na noite deste domingo, no estádio Maião, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O resultado interrompeu a sequência invicta do time paulista sob o comando de Fernando Diniz e o time voltou para a zona de rebaixamento.

O time do interior construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Carlos Eduardo, destaque da partida, e Edson Carioca. O Corinthians só reagiu na reta final, quando Dieguinho descontou, mas sem conseguir evitar a derrota.

Primeiro tempo define o jogo

A partida começou com atraso por problemas na iluminação do estádio e foi marcada por decisões polêmicas da arbitragem de Matheus Delgado Candançan. Aos 12 minutos, Edson Carioca chegou a ser expulso, mas teve o cartão vermelho revertido após revisão do VAR.

Pouco depois, o árbitro marcou pênalti sobre Carlos Eduardo, decisão contestada pelo Corinthians. O próprio atacante cobrou e abriu o placar aos 22 minutos. Com o jogo sob controle, o Mirassol ampliou aos 32, quando Carlos Eduardo fez jogada pela direita e cruzou para Edson Carioca marcar o segundo.

Na volta do intervalo, o Corinthians tentou se reorganizar, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária e seguiu abaixo do desempenho recente. A equipe só conseguiu diminuir aos 34 minutos do segundo tempo, com Dieguinho, em chute de fora da área.

Nos acréscimos, o jovem que veio da base voltou a assustar, mas o empate não veio. A derrota encerra a sequência de sete jogos sem perder do time sob Diniz.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians permanece com 15 pontos e caiu para a 17ª posição, entrando na zona de rebaixamento. Já o Mirassol chegou aos 12 pontos, segue no Z-4, mas reduziu a diferença para o rival direto e mantém chances de reação na competição.

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