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Quantos técnicos o Corinthians teve desde que Abel Ferreira chegou ao Palmeiras?

Enquanto o português segue à frente do Palmeiras desde 2020, o rival acumulou trocas no banco de reservas ao longo do período

Longevidade de Abel Ferreira no cargo é a maior do futebol brasileiro ((Foto de Alexandre Schneider/Getty Images) )

Longevidade de Abel Ferreira no cargo é a maior do futebol brasileiro ((Foto de Alexandre Schneider/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 12 de abril de 2026 às 06h19.

Abel Ferreira está no comando do Palmeiras desde outubro de 2020. O português é o treinador mais longevo do futebol brasileiro, e essa estabilidade apresenta um contraste marcante no futebol paulista e brasileiro. Desde que o treinador português assumiu o clube alviverde, o rival Corinthians já passou por 11 técnicos diferentes.

Nesse período, o Corinthians teve uma sequência de mudanças no banco de reservas. Passaram pelo cargo Vágner Mancini, Sylvinho e Vítor Pereira. Posteriormente, o clube ainda contou com os trabalhos de Fernando Lázaro, Cuca e Vanderlei Luxemburgo.

A lista seguiu aumentando com as passagens de Mano Menezes, António Oliveira, Ramón Díaz e Dorival Júnior até a chegada mais recente de Fernando Diniz.

Enquanto o rival acumulava trocas de comando, Abel Ferreira permaneceu à frente do Palmeiras durante todo o período, conduzindo o clube a títulos nacionais e continentais. No período, o Alviverde conquistou onze títulos, sendo duas Libertadores consecutivas (2020 e 2021).

No domingo, 12, Corinthians x Palmeiras se enfrentam pela 11ª rodada do Brasileirão. Do lado alvinegro, Fernando Diniz comanda sua segunda partida no comando da equipe. Antes, estreou na vitória por 2 a 0 diante do Platense, da Argentina, na Libertadores.

Do outro lado, Abel Ferreira não estará na beira do gramado. O treinador foi suspenso por oito jogos após expulsões recentes no Campeonato Brasileiro.

Veja todos os técnicos do Corinthians na “era Abel”

  1. Vágner Mancini
  2. Sylvinho
  3. Vítor Pereira
  4. Fernando Lázaro
  5. Cuca
  6. Vanderlei Luxemburgo
  7. Mano Menezes
  8. António Oliveira
  9. Ramón Díaz
  10. Dorival Júnior
  11. Fernando Diniz

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