Quantos técnicos o Corinthians teve desde que Abel Ferreira chegou ao Palmeiras?

Abel Ferreira está no comando do Palmeiras desde outubro de 2020. O português é o treinador mais longevo do futebol brasileiro, e essa estabilidade apresenta um contraste marcante no futebol paulista e brasileiro. Desde que o treinador português assumiu o clube alviverde, o rival Corinthians já passou por 11 técnicos diferentes.

Nesse período, o Corinthians teve uma sequência de mudanças no banco de reservas. Passaram pelo cargo Vágner Mancini, Sylvinho e Vítor Pereira. Posteriormente, o clube ainda contou com os trabalhos de Fernando Lázaro, Cuca e Vanderlei Luxemburgo.

A lista seguiu aumentando com as passagens de Mano Menezes, António Oliveira, Ramón Díaz e Dorival Júnior até a chegada mais recente de Fernando Diniz.

Enquanto o rival acumulava trocas de comando, Abel Ferreira permaneceu à frente do Palmeiras durante todo o período, conduzindo o clube a títulos nacionais e continentais. No período, o Alviverde conquistou onze títulos, sendo duas Libertadores consecutivas (2020 e 2021).

No domingo, 12, Corinthians x Palmeiras se enfrentam pela 11ª rodada do Brasileirão. Do lado alvinegro, Fernando Diniz comanda sua segunda partida no comando da equipe. Antes, estreou na vitória por 2 a 0 diante do Platense, da Argentina, na Libertadores.

Do outro lado, Abel Ferreira não estará na beira do gramado. O treinador foi suspenso por oito jogos após expulsões recentes no Campeonato Brasileiro.

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