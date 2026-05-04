Esporte

Tabela do Brasileirão atualizada após os jogos de ontem; confira

Jogos do fim de semana tiveram equilíbrio no topo e impacto direto na zona de rebaixamento

Brasileirão 2026: rodada 14 teve clássico carioca, zebra do Remo e pressão no Z-4. (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão 2026: rodada 14 teve clássico carioca, zebra do Remo e pressão no Z-4. (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 05h34.

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A terminou com mudanças importantes na parte de baixo da tabela, tropeços de favoritos e um clássico no Rio de Janeiro.

Resultados da 14ª rodada

  • Botafogo 1 x 2 Remo
  • Palmeiras 1 x 1 Santos Futebol Clube
  • Esporte Clube Vitória 4 x 1 Coritiba Foot Ball Club
  • Athletico Paranaense 0 x 0 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
  • Cruzeiro Esporte Clube 1 x 3 Clube Atlético Mineiro
  • Clube de Regatas do Flamengo 2 x 2 Club de Regatas Vasco da Gama
  • São Paulo Futebol Clube 2 x 2 Esporte Clube Bahia
  • Sport Club Internacional 2 x 0 Fluminense Football Club
  • Associação Chapecoense de Futebol 1 x 2 Red Bull Bragantino
  • Mirassol Futebol Clube 2 x 1 Sport Club Corinthians Paulista

Tabela do Brasileirão atualizada

PosiçãoTimePJVEDGPGCSG%
1Palmeiras3314103124111378
2Flamengo271383226121469
3Fluminense26148242318561
4São Paulo24147341913657
5Athletico-PR23147252015554
6Bahia22136431916356
7Bragantino20146261716147
8Coritiba19145451617-145
9Vitória18135351618-246
10Botafogo17135262526-143
11Atlético-MG17145271720-340
12Internacional17144551414040
13Vasco17144552021-140
14Grêmio17144551516-140
15Cruzeiro16144461824-638
16Santos15143651922-335
17Corinthians15143651013-335
18Mirassol12133371519-430
19Remo11142571524-926
20Chapecoense8131571326-1320
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