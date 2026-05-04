Tabela do Brasileirão atualizada após os jogos de ontem; confira

Brasileirão 2026: rodada 14 teve clássico carioca, zebra do Remo e pressão no Z-4. (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Repórter
Publicado em 4 de maio de 2026 às 05h34.
A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A terminou com mudanças importantes na parte de baixo da tabela, tropeços de favoritos e um clássico no Rio de Janeiro.
|Posição
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Palmeiras
|33
|14
|10
|3
|1
|24
|11
|13
|78
|2
|Flamengo
|27
|13
|8
|3
|2
|26
|12
|14
|69
|3
|Fluminense
|26
|14
|8
|2
|4
|23
|18
|5
|61
|4
|São Paulo
|24
|14
|7
|3
|4
|19
|13
|6
|57
|5
|Athletico-PR
|23
|14
|7
|2
|5
|20
|15
|5
|54
|6
|Bahia
|22
|13
|6
|4
|3
|19
|16
|3
|56
|7
|Bragantino
|20
|14
|6
|2
|6
|17
|16
|1
|47
|8
|Coritiba
|19
|14
|5
|4
|5
|16
|17
|-1
|45
|9
|Vitória
|18
|13
|5
|3
|5
|16
|18
|-2
|46
|10
|Botafogo
|17
|13
|5
|2
|6
|25
|26
|-1
|43
|11
|Atlético-MG
|17
|14
|5
|2
|7
|17
|20
|-3
|40
|12
|Internacional
|17
|14
|4
|5
|5
|14
|14
|0
|40
|13
|Vasco
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|21
|-1
|40
|14
|Grêmio
|17
|14
|4
|5
|5
|15
|16
|-1
|40
|15
|Cruzeiro
|16
|14
|4
|4
|6
|18
|24
|-6
|38
|16
|Santos
|15
|14
|3
|6
|5
|19
|22
|-3
|35
|17
|Corinthians
|15
|14
|3
|6
|5
|10
|13
|-3
|35
|18
|Mirassol
|12
|13
|3
|3
|7
|15
|19
|-4
|30
|19
|Remo
|11
|14
|2
|5
|7
|15
|24
|-9
|26
|20
|Chapecoense
|8
|13
|1
|5
|7
|13
|26
|-13
|20