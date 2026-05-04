Tabela do Brasileirão atualizada após os jogos de ontem; confira Jogos do fim de semana tiveram equilíbrio no topo e impacto direto na zona de rebaixamento

Brasileirão 2026: rodada 14 teve clássico carioca, zebra do Remo e pressão no Z-4. (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)