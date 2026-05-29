Astronautas da missão chinesa Shenzhou-21 retornam à Terra após 210 dias em órbita

Os astronautas da missão Shenzhou-21 retornaram à Terra nesta sexta-feira após permanecerem 210 dias em órbita, estabelecendo um novo recorde de permanência para uma equipe chinesa no espaço. O pouso ocorreu no campo de Dongfeng, na região da Mongólia Interior, no norte da China, às 20h12 no horário local, equivalente a 9h12 em Brasília.

Segundo a imprensa estatal chinesa, a cápsula utilizada no retorno foi a Shenzhou-22. A missão precisou recorrer ao veículo após a tripulação ceder sua nave original aos astronautas da expedição anterior.

Após a abertura da escotilha, equipes médicas realizaram avaliações no local e confirmaram que Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang estavam em "bom estado de saúde".

Ao deixar a cápsula, Zhang Lu, comandante da missão, agradeceu o apoio recebido de familiares, colegas e da "pátria". O astronauta também desejou avanços para a indústria aeroespacial chinesa e afirmou esperar que futuras missões "tenham sucesso e sejam seguras".

Durante os sete meses de missão, os astronautas executaram três caminhadas espaciais e participaram de experimentos relacionados às ciências da vida, estudos sobre o organismo humano e pesquisas em física de microgravidade.

Antes do retorno, a Shenzhou-21 concluiu as etapas previstas para a desacoplagem da estação espacial. A separação do módulo central ocorreu às 14h44 no horário local, seguida pela divisão da cápsula de reentrada.

A utilização da Shenzhou-22 foi necessária após a cápsula da missão Shenzhou-20 apresentar problemas que impediram uma descida considerada segura. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades chinesas, "microfissuras" identificadas em uma das janelas teriam sido provocadas, possivelmente, pelo impacto de lixo espacial.

Em resposta ao problema, a China lançou emergencialmente a Shenzhou-22 em 25 de novembro para garantir um meio de retorno aos integrantes da Shenzhou-21.

A Troca de tripulações na Estação Tiangong

A missão Shenzhou-23 chegou à estação espacial chinesa em 25 de maio transportando a equipe responsável por substituir os ocupantes da Shenzhou-21. A nave permaneceu acoplada à plataforma orbital Tiangong como veículo de emergência.

Os integrantes das missões Shenzhou-21 e Shenzhou-23 compartilharam a estação espacial durante alguns dias enquanto eram realizadas as verificações necessárias para autorizar o retorno da equipe que encerrava sua missão.

Lançada em 31 de outubro de 2025, a Shenzhou-21 tinha como objetivo executar experimentos científicos e avaliações técnicas voltadas à ampliação da capacidade operacional da estação espacial chinesa.

A Tiangong, cujo nome significa Palácio Celestial, foi projetada para permanecer em funcionamento por pelo menos uma década. A estrutura poderá assumir um papel ainda mais relevante no cenário espacial internacional após a aposentadoria da Estação Espacial Internacional, conhecida pela sigla ISS, prevista para ocorrer até o fim desta década.

Nos últimos anos, Pequim ampliou os investimentos em seu programa espacial. Entre as iniciativas estão a construção da estação Tiangong, o programa lunar Chang'e e os preparativos para realizar um pouso tripulado na Lua antes de 2030.