Relembre as últimas campanhas do Brasil em Olimpíadas

Desde os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, o Brasil tem mostrado um crescimento significativo em seu desempenho nas competições. Com uma trajetória marcada por vitórias emocionantes e conquistas históricas, o país vem consolidando sua presença no cenário esportivo mundial. A evolução das modalidades esportivas e o aumento do número de atletas qualificados refletem a dedicação e o investimento no esporte brasileiro.

Neste contexto, é importante relembrar as campanhas olímpicas do Brasil, destacando as conquistas e os desafios enfrentados ao longo das últimas décadas. A seguir, apresentamos um resumo da participação do Brasil nas Olimpíadas de Barcelona 1992 até Tóquio 2020, detalhando o número de medalhas conquistadas em cada edição.

Barcelona 1992

Nos Jogos Olímpicos de Barcelona, o Brasil conquistou três medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata. O destaque foi a equipe masculina de vôlei, que conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na modalidade. Rogério Sampaio também levou o ouro no judô.

Atlanta 1996

Em Atlanta, 1996, o Brasil aumentou seu número de medalhas, conquistando 15 ao todo: três de ouro, três de prata e nove de bronze. Os destaques foram o ouro no vôlei de praia feminino (Jaqueline Silva e Sandra Pires), no iatismo com Robert Scheidt, e a dupla Torben Grael e Marcelo Ferreira. As pratas foram no basquete feminino e na natação com Gustavo Borges. Os bronzes foram distribuídos entre várias modalidades, incluindo o judô, atletismo e vôlei feminino.

Sydney 2000

Nos Jogos de Sydney, em 2000, o Brasil conquistou 12 medalhas: seis de prata e seis de bronze. Entre os destaques, estão as pratas de Tiago Camilo e Carlos Honorato, no judô, e no 4x100m masculino, com o quarteto Vicente de Lima, Édson Ribeiro, André da Silva e Claudinei da Silva.

Atenas 2004

Em Atenas, 2004, o Brasil conquistou dez medalhas: cinco de ouro, duas de prata e três de bronze. Os destaques foram o ouro no vôlei de praia com Ricardo e Emanuel, na vela com Robert Scheidt, e no hipismo com Rodrigo Pessoa. As pratas vieram no futebol feminino e no vôlei de praia feminino. Os bronzes foram conquistados no judô e na maratona com Vanderlei Cordeiro de Lima.

Pequim 2008

Nos Jogos de Pequim, 2008, o Brasil conquistou 17 medalhas: três de ouro, quatro de prata e dez de bronze. Os ouros vieram do vôlei feminino, do nadador Cesar Cielo nos 50m livre e Maurren Maggi no salto em distância. As pratas foram conquistadas no futebol feminino, no vôlei masculino e no iatismo. Os bronzes foram distribuídos entre várias modalidades, incluindo o judô, o atletismo e o taekwondo.

Londres 2012

Em Londres, 2012, o Brasil conquistou 17 medalhas: três de ouro, cinco de prata e nove de bronze. Os destaques foram o ouro no judô com Sarah Menezes, na ginástica artística com Arthur Zanetti e no vôlei feminino. As pratas vieram no vôlei masculino, no futebol masculino, e no boxe com Esquiva Falcão. Os bronzes foram conquistados no judô, boxe e vôlei de praia feminino.

Rio 2016

Nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, o Brasil alcançou seu segundo melhor desempenho, conquistando 19 medalhas: sete de ouro, seis de prata e seis de bronze. Os ouros vieram no futebol masculino, vôlei masculino, judô, atletismo, vela e boxe. As pratas foram conquistadas no vôlei de praia feminino e ginásticas. Os bronzes vieram no judô, taekwondo e ginástica artística.

Tóquio 2020 (realizado em 2021)

Nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19, o Brasil conquistou 21 medalhas, o seu melhor desempenho na história: sete de ouro, seis de prata e oito de bronze. Os destaques foram o ouro no futebol masculino, no surfe com Ítalo Ferreira, na ginástica artística com Rebeca Andrade, e no boxe com Hebert Conceição. As pratas foram conquistadas no boxe com Beatriz Ferreira, no skate com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler. Os bronzes vieram no judô, natação e atletismo.

Medalhas do Brasil por Jogos Olímpicos

Barcelona 1992 (25º lugar)

Ouro: 2

Prata: 1

Bronze: 0

Atlanta 1996 (25º lugar)

Ouro: 3

Prata: 3

Bronze: 9

Sydney 2000 (53º lugar)

Ouro: 0

Prata: 6

Bronze: 6

Atenas 2004 (16º lugar)

Ouro: 5

Prata: 2

Bronze: 3

Pequim 2008 (23º lugar)

Ouro: 3

Prata: 4

Bronze: 10

Londres 2012 (22º lugar)

Ouro: 3

Prata: 5

Bronze: 9

Rio 2016 (13º lugar)

Ouro: 7

Prata: 6

Bronze: 6

Tóquio 2020 (12º lugar)