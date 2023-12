Ancelotti renova contrato com Real Madrid e deixa Seleção Brasileira frustrada

Carlo Ancelotti não será o treinador da seleção brasileira. O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com o técnico italiano até 2026.

De acordo com o jornal espanhol Relevo, a ideia do Real Madrid era selar a continuidade do treinador italiano antes do Natal, o que de fato aconteceu. Ancelotti se reuniu com os dirigentes do clube merengue antes da folga de final de ano — o último jogo da equipe merengue foi no dia 21 de dezembro, contra o Alavés — e fechou o acordo.

No meio do ano, quando o então presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou que Ancelotti seria o treinador do Brasil na Copa América, os dirigentes do Real Madrid conversaram com o técnico, que garantiu que não existia tal acordo.

O Real Madrid, então, decidiu renovar o contrato com o italiano para afastar os rumores de sua saída e proporcionar estabilidade, confiança e tranquilidade em um época fundamental da temporada.

Ancelotti era dado como certo nos bastidores da CBF, que acredita na palavra do italiano. A entidade garantia que teria acertado verbalmente um acordo com o treinador para assumir a seleção canarinho a partir de julho do ano que vem, após o término de seu contrato com o Real Madrid, mas a renovação frustou os planos.

Por mais que a CBF afirmasse que tinha garantias de que Ancelotti assumiria o comando da seleção brasileira em junho, para a disputa da Copa América, nenhum acordo entre as partes chegou a vir a público. Inclusive, o treinador sempre fez questão de despistar sobre o seu futuro, como fez em entrevista coletiva no mês passado.

— Me dá orgulho que uma seleção, que é uma das maiores do mundo, como é a seleção brasileira, fale de mim. Isso me deixa com orgulho, mas nada mais. Está tudo muito claro: eu tenho contrato até 30 de junho (com o Real) e até essa data eu não vou responder sobre o meu futuro — já declarou o treinador.