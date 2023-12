Vídeo com Endrick é um dos mais visualizados na página oficial do Real Madrid em 2023; veja

O vídeo do atacante Endrick conhecendo o técnico Carlo Ancelotti e seus futuros companheiros de time no centro de treinamento, postado neste sábado, 16, pelo Real Madrid, já é um dos mais visualizados no Instagram do clube em 2023 e o maior desde julho deste ano.

Veja o vídeo:

Até este domingo, 17, o vídeo com Endrick chegou a quase 50 milhões de views - números parecidos aconteceram em outubro, numa publicação de Bellingham (48,6 milhões de views), e em julho deste ano, no vídeo de apresentação do atacante Arda Guler, com mais de 45 milhões de views.

No Tik Tok, o vídeo foi 'fixado' na página do Real Madrid e ultrapassou os 7 milhões de views, se tornando também um dos mais vistos na página este ano.

Alguns meses antes, um vídeo com a descrição 'Madridistas is Here. Follow us', chegou a 66 milhões de views.

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e responsável por fazer a gestão dos contratos de patrocínio do atacante do Palmeiras, os números já apontam para um interesse global em torno dele.

“Esse já é o maior conteúdo em visualizações considerando os últimos postados desde meados do ano, e isso conquistado em apenas 24 horas. Os números demonstram que o interesse pelo Endrick é enorme em Madri e mundo a fora”, explica.

"Esperávamos algo assim. O maior número de visualizações, mesmo no perfil do maior clube do mundo, em meses, ou mesmo anos. Endrick é até aqui, diferente de tudo que vimos, e do que qualquer um viu. Nesse século, com a idade dele, ninguém fez o que ele fez. Não é só uma novidade para os torcedores do clube. É algo diferente para todo o mundo. Suas conquistas, com o seu protagonismo, em um clube que é favorito em todos o campeonatos, e que é cobrado para vencer os principais. É muito diferente, e muito mais difícil, do que despontar ou se destacar em que clubes que são figurantes nos principais campeonatos. Endrick é já protagonista, 'no topo'", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brasil, empress comandada pelo astro Jay-Z, que gerencia as carreiras de Vini Jr, Lucas Paquetá, Endrick e Gabriel Martinelli.