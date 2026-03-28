Escócia x Japão: onde assistir e qual horário do jogo

Escócia e Japão se enfrentam hoje às 14h de Brasília, em amistoso internacional disputado no Hampden Park, em Glasgow. O jogo faz parte da preparação das duas seleções para a Copa do Mundo de 2026 e integra a programação da atual Data Fifa.

Como chega a Escócia para o amistoso

Esta será a primeira participação escocesa na Copa desde 1998, o que dá peso extra ao período de preparação da equipe comandada por Steve Clarke.

Além do aspecto de preparação, o amistoso recoloca a seleção diante de sua torcida em Hampden Park.

Como chega o Japão para amistoso

O Japão inicia a agenda de dois jogos enfrentando seleções europeias antes da Copa. Depois do duelo com a Escócia, a equipe japonesa terá pela frente a Inglaterra, no dia 31 de março, em Wembley.

Para o amistoso em Glasgow, a seleção japonesa não contará com Takehiro Tomiyasu. O defensor foi cortado por lesão e desfalcará a seleção japonesa para os dois amistosos.

Onde assistir a Escócia x Japão ao vivo

A partida entre Escócia x Japão será transmitida ao vivo no Disney+, às 14h, horário de Brasília.

Horário e local de Escócia x Japão

O amistoso será disputado no Hampden Park, em Glasgow, casa da seleção escocesa. O confronto ocorre às 14h de Brasília.

Prováveis escalações

Escócia (Técnico: Steve Clarke)

Angus Gunn; Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna e Andy Robertson; Billy Gilmour, Scott McTominay e John McGinn; Ryan Christie, Ché Adams e Findlay Curtis.

Japão (Técnico: Hajime Moriyasu)

Zion Suzuki; Ko Itakura, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Joel Chima Fujita e Junya Ito; Ritsu Doan, Shuto Machino e Kaoru Mitoma.