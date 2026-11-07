Rafael Câmara: quem é o brasileiro que busca espaço no automobilismo internacional?

Rafael Câmara é um dos nomes em ascensão do automobilismo brasileiro. Natural de Recife, o piloto de 21 anos construiu sua trajetória nas categorias de base europeias e conquistou uma vaga na Fórmula 1 a partir de 2027, quando defenderá a Haas. Antes de assumir o posto de titular, ele faz sua estreia em um fim de semana da categoria no GP de São Paulo, em Interlagos.

O pernambucano participou dos dois primeiros treinos livres desta sexta-feira, 6 de novembro. Na primeira atividade, terminou na 18ª colocação, com o tempo de 1min13s696. No TL2, avançou para o 16º lugar, registrando 1min12s561 — uma melhora de 1s135 em sua melhor volta.

A segunda sessão também teve um incidente envolvendo o brasileiro e Charles Leclerc, da Ferrari. Ao tentar abrir uma volta rápida, Câmara acabou atrapalhando a passagem do monegasco, que precisou desviar para evitar uma colisão e reclamou pelo rádio. O episódio foi encaminhado aos comissários para análise.

Quem é Rafael Câmara?

Nascido em 5 de maio de 2005, Rafael Câmara começou no kart e avançou pelas principais categorias de formação do automobilismo europeu. O brasileiro integra a Ferrari Driver Academy desde 2021 e conquistou títulos importantes antes de chegar à Fórmula 2.

Em 2024, foi campeão da Fórmula Regional Europeia (FRECA) pela Prema Racing. No ano seguinte, venceu a FIA Fórmula 3 pela Trident, resultado que abriu caminho para sua promoção à Fórmula 2 em 2026.

Na atual temporada, Câmara compete pela Invicta Racing e lidera o campeonato, com 207 pontos, de acordo com a classificação da categoria. O desempenho consolidou sua posição entre os principais jovens talentos do automobilismo internacional.

Quando Rafael Câmara chega à Fórmula 1?

A Haas anunciou a contratação de Câmara em 15 de outubro de 2026. O brasileiro assinou um contrato de múltiplas temporadas e fará sua estreia como piloto titular da equipe norte-americana na Fórmula 1 de 2027, ao lado do britânico Oliver Bearman.

Com a promoção, Câmara será o primeiro piloto nascido no Nordeste a integrar o grid da categoria. A chegada à F1 também representa o retorno de dois brasileiros como titulares no campeonato, já que Gabriel Bortoleto defende a Audi.

A participação no GP de São Paulo funciona como uma primeira experiência em um fim de semana da categoria antes da estreia definitiva. Em Interlagos, Câmara teve a oportunidade de conhecer o carro da Haas e trabalhar nos procedimentos da equipe em uma sessão oficial.

Como foi o desempenho de Rafael Câmara nos treinos do GP de São Paulo?

O brasileiro apresentou evolução entre as duas primeiras atividades em Interlagos. No TL1, terminou em 18º, com 1min13s696. Já no TL2, melhorou sua marca em mais de um segundo e avançou para a 16ª colocação, com 1min12s561.

Após a segunda sessão, Câmara avaliou o dia como positivo para sua adaptação ao carro. O piloto destacou que o primeiro treino foi dedicado a conhecer o equipamento e que, na atividade seguinte, conseguiu trabalhar em ajustes e buscar mais familiaridade com a Haas.

O incidente com Leclerc, no entanto, foi um dos episódios de destaque do TL2. O brasileiro explicou que acreditou que o ferrarista passaria pelo lado direito e que os dois acabaram escolhendo a mesma trajetória. O lance seria analisado pelos comissários.

Câmara volta à pista neste sábado, 7 de novembro, para o terceiro treino livre, às 11h30. A classificação está marcada para as 15h, enquanto a corrida do GP de São Paulo será disputada no domingo, 8, a partir das 14h, no horário de Brasília. Confira a programação completa do circuito em Interlagos clicando aqui.