Tecnologia

Tomada inteligente não conecta ao Wi-Fi? Confira a frequência antes de trocar

A maioria dos modelos funciona apenas na rede de 2,4 GHz, e roteadores que usam um nome único para as duas faixas costumam travar o pareamento

Tomada inteligente: fabricantes exigem rede de 2,4 GHz para concluir a configuração do aparelho (Reprodução/Positivo)

Tomada inteligente: fabricantes exigem rede de 2,4 GHz para concluir a configuração do aparelho (Reprodução/Positivo)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 09h00.

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Contexto21s

Quando uma tomada inteligente não conecta ao Wi-Fi, vale conferir quais frequências o modelo aceita. Muitas funcionam apenas em 2,4 GHz, enquanto roteadores podem reunir essa faixa e a de 5 GHz sob o mesmo nome. Ajustes de pareamento e da rede, seguindo as orientações do fabricante, podem resolver a falha antes de trocar o produto.

Quando a tomada inteligente não conecta ao Wi-Fi, a causa mais provável está no roteador, não no produto. Fabricantes como TP-Link e Intelbras informam nos manuais que seus dispositivos smart funcionam apenas na faixa de 2,4 GHz, enquanto muitos roteadores dual band, incluindo modelos Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, transmitem essa faixa e a de 5 GHz sob um único nome de rede.

O celular aceita as duas frequências e não sente a diferença. A tomada, não. Antes de pedir a troca na loja, alguns ajustes na rede de casa costumam resolver o problema.

Por que a tomada inteligente só conecta em 2,4 GHz?

Os módulos de rede usados nessas tomadas seguem o padrão IEEE 802.11b/g/n, que nas fichas técnicas dos fabricantes aparece restrito à faixa de 2,4 GHz. O guia oficial da TP-Link para as tomadas Kasa afirma que o produto exige conexão em 2,4 GHz e não suporta redes de 5 GHz. Os manuais da Intelbras repetem a orientação para toda a linha controlada pelo app Mibo Smart.

A faixa de 2,4 GHz também tem alcance maior que a de 5 GHz. A ficha técnica da tomada Intelbras ETW 1001 indica alcance de 15 a 20 metros do roteador, sem obstáculos.

Como saber se o roteador usa um nome único para 2,4 GHz e 5 GHz?

O sinal mais simples aparece na lista de redes do celular. Se a casa tem roteador dual band e só um nome de Wi-Fi aparece, sem variações como "2G" e "5G", as duas faixas estão unificadas.

Nas configurações do roteador, essa função costuma se chamar Smart Connect, Band Steering ou Whole-Home Wi-Fi, conforme a marca. O acesso é feito pelo app do roteador ou pelo endereço indicado na etiqueta do aparelho. Em roteadores fornecidos por operadoras, a alteração pode exigir contato com o suporte da empresa.

Como separar as redes de 2,4 GHz e 5 GHz

A Intelbras recomenda dar nomes diferentes para cada faixa em roteadores dual band ou Wi-Fi 7 com rede unificada. O caminho varia por fabricante, mas segue esta ordem:

  1. Acesse as configurações: abra o app do roteador ou o endereço de acesso no navegador e entre com a senha de administrador;
  2. Desative a rede unificada: desligue a opção Smart Connect ou Band Steering;
  3. Renomeie as redes: use nomes distintos, como "Casa_2G" para 2,4 GHz e "Casa_5G" para 5 GHz;
  4. Salve e aguarde: o roteador pode reiniciar e derrubar a conexão por alguns minutos;
  5. Reconecte o celular: entre na rede "Casa_2G" antes de abrir o app da tomada.

Se o roteador não permitir separar as faixas, a TP-Link sugere desligar a rede de 5 GHz de forma provisória durante a configuração. Outra alternativa citada pela fabricante é afastar o roteador e a tomada, o que favorece a conexão na faixa de 2,4 GHz, de alcance maior.

Como configurar a tomada inteligente na rede certa

Com a rede de 2,4 GHz identificada, o pareamento segue um roteiro parecido entre as marcas:

  1. Aproxime a tomada do roteador: faça a configuração no mesmo cômodo e mude o produto de lugar depois;
  2. Conecte o celular à rede de 2,4 GHz: a rede precisa ter acesso à internet;
  3. Libere as permissões do app: o Mibo Smart, da Intelbras, pede o Bluetooth ativado, e no iPhone o app Kasa, da TP-Link, depende da permissão Rede Local;
  4. Desligue a VPN do celular: a TP-Link lista apps de VPN e bloqueadores de anúncio entre as causas de falha no pareamento;
  5. Coloque a tomada em modo de configuração: nas tomadas Kasa, o LED pisca em laranja e verde, e nas da Intelbras, a luz de indicação pisca;
  6. Escolha a rede no app: se a rede de 2,4 GHz não aparecer, use a opção de outra rede e digite nome e senha à mão.

A senha merece atenção. Segundo a TP-Link, ela não pode passar de 64 caracteres nem conter aspas simples ou duplas. Se a tomada não entra em modo de configuração, o reset de fábrica, descrito no manual de cada modelo, devolve o produto ao estado inicial.

Quais ajustes no roteador ajudam a tomada inteligente a conectar?

Quando a separação das redes não basta, o guia de suporte da TP-Link recomenda mudanças na configuração da faixa de 2,4 GHz:

  • Criptografia: WPA2 com AES;
  • Canal: 1, 6 ou 11;
  • Largura de canal: 20 MHz;
  • Funções de otimização: Band Steering, Smart Connect e otimização de canal desligados.

Redes abertas ou com página de login, como as de hotéis e cafés, não funcionam com as tomadas da TP-Link. Se o LED indica conexão concluída e a tomada não aparece no app, a fabricante orienta verificar se o isolamento de clientes (AP Isolation ou Client Isolation) está ativado no roteador.

Como saber se o defeito é da tomada inteligente?

Alguns testes separam um problema de rede de um defeito de fábrica:

  • Outro celular: refaça a configuração com um segundo aparelho, para descartar falha de permissão ou de app;
  • Outra rede: tente conectar a tomada a outro roteador ou a um hotspot de celular em 2,4 GHz. Se funcionar, a TP-Link aponta o roteador principal como origem do problema;
  • Reset de fábrica: restaure a tomada pelo procedimento do manual e repita a configuração do zero;
  • Suporte técnico: se nada funcionar, acione o fabricante com modelo da tomada, modelo do roteador e as configurações da rede de 2,4 GHz em mãos.

Só depois desse roteiro faz sentido acionar a garantia ou pedir a troca do produto.

Por que a tomada inteligente fica offline depois de configurada?

A tomada pode conectar no primeiro dia e cair semanas depois. A TP-Link aponta o sinal fraco como uma das causas mais comuns: abaixo de -70 dBm, medida que o app Kasa exibe nas informações do dispositivo, a conexão tende a cair. A resposta é aproximar a tomada do roteador ou instalar um repetidor no caminho.

Reiniciar o roteador e a tomada, atualizar o firmware e o app e desligar o Band Steering completam a lista da fabricante. Mudanças de senha ou de nome da rede Wi-Fi desconectam a tomada, que precisa ser configurada de novo pelo app.

Perguntas frequentes

Tomada inteligente funciona em Wi-Fi 5 GHz?

A maioria dos modelos vendidos no Brasil, não. A informação aparece na embalagem ou na ficha técnica, em geral como "Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz".

Roteador Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7 impede a conexão?

Não, desde que a faixa de 2,4 GHz esteja habilitada. Esses roteadores continuam transmitindo nas duas faixas.

Preciso desligar a rede de 5 GHz de vez?

Não. Basta dar nomes diferentes às duas redes. Desligar o 5 GHz só é indicado durante a configuração, quando o roteador não permite separar as faixas.

Posso usar a rede de visitantes do roteador?

Pode não funcionar. Redes de convidados costumam ativar o isolamento entre dispositivos, o que impede o app de encontrar a tomada.

Troquei a senha do Wi-Fi. A tomada volta a conectar sozinha?

Não. A tomada guarda a senha antiga e precisa ser configurada de novo pelo app.

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