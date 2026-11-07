Tomada inteligente não conecta ao Wi-Fi? Confira a frequência antes de trocar

Tomada inteligente: fabricantes exigem rede de 2,4 GHz para concluir a configuração do aparelho (Reprodução/Positivo)
Colaboradora
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 09h00.
Quando uma tomada inteligente não conecta ao Wi-Fi, vale conferir quais frequências o modelo aceita. Muitas funcionam apenas em 2,4 GHz, enquanto roteadores podem reunir essa faixa e a de 5 GHz sob o mesmo nome. Ajustes de pareamento e da rede, seguindo as orientações do fabricante, podem resolver a falha antes de trocar o produto.
Quando a tomada inteligente não conecta ao Wi-Fi, a causa mais provável está no roteador, não no produto. Fabricantes como TP-Link e Intelbras informam nos manuais que seus dispositivos smart funcionam apenas na faixa de 2,4 GHz, enquanto muitos roteadores dual band, incluindo modelos Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, transmitem essa faixa e a de 5 GHz sob um único nome de rede.
O celular aceita as duas frequências e não sente a diferença. A tomada, não. Antes de pedir a troca na loja, alguns ajustes na rede de casa costumam resolver o problema.
Os módulos de rede usados nessas tomadas seguem o padrão IEEE 802.11b/g/n, que nas fichas técnicas dos fabricantes aparece restrito à faixa de 2,4 GHz. O guia oficial da TP-Link para as tomadas Kasa afirma que o produto exige conexão em 2,4 GHz e não suporta redes de 5 GHz. Os manuais da Intelbras repetem a orientação para toda a linha controlada pelo app Mibo Smart.
A faixa de 2,4 GHz também tem alcance maior que a de 5 GHz. A ficha técnica da tomada Intelbras ETW 1001 indica alcance de 15 a 20 metros do roteador, sem obstáculos.
O sinal mais simples aparece na lista de redes do celular. Se a casa tem roteador dual band e só um nome de Wi-Fi aparece, sem variações como "2G" e "5G", as duas faixas estão unificadas.
Nas configurações do roteador, essa função costuma se chamar Smart Connect, Band Steering ou Whole-Home Wi-Fi, conforme a marca. O acesso é feito pelo app do roteador ou pelo endereço indicado na etiqueta do aparelho. Em roteadores fornecidos por operadoras, a alteração pode exigir contato com o suporte da empresa.
A Intelbras recomenda dar nomes diferentes para cada faixa em roteadores dual band ou Wi-Fi 7 com rede unificada. O caminho varia por fabricante, mas segue esta ordem:
Se o roteador não permitir separar as faixas, a TP-Link sugere desligar a rede de 5 GHz de forma provisória durante a configuração. Outra alternativa citada pela fabricante é afastar o roteador e a tomada, o que favorece a conexão na faixa de 2,4 GHz, de alcance maior.
Com a rede de 2,4 GHz identificada, o pareamento segue um roteiro parecido entre as marcas:
A senha merece atenção. Segundo a TP-Link, ela não pode passar de 64 caracteres nem conter aspas simples ou duplas. Se a tomada não entra em modo de configuração, o reset de fábrica, descrito no manual de cada modelo, devolve o produto ao estado inicial.
Quando a separação das redes não basta, o guia de suporte da TP-Link recomenda mudanças na configuração da faixa de 2,4 GHz:
Redes abertas ou com página de login, como as de hotéis e cafés, não funcionam com as tomadas da TP-Link. Se o LED indica conexão concluída e a tomada não aparece no app, a fabricante orienta verificar se o isolamento de clientes (AP Isolation ou Client Isolation) está ativado no roteador.
Alguns testes separam um problema de rede de um defeito de fábrica:
Só depois desse roteiro faz sentido acionar a garantia ou pedir a troca do produto.
A tomada pode conectar no primeiro dia e cair semanas depois. A TP-Link aponta o sinal fraco como uma das causas mais comuns: abaixo de -70 dBm, medida que o app Kasa exibe nas informações do dispositivo, a conexão tende a cair. A resposta é aproximar a tomada do roteador ou instalar um repetidor no caminho.
Reiniciar o roteador e a tomada, atualizar o firmware e o app e desligar o Band Steering completam a lista da fabricante. Mudanças de senha ou de nome da rede Wi-Fi desconectam a tomada, que precisa ser configurada de novo pelo app.
A maioria dos modelos vendidos no Brasil, não. A informação aparece na embalagem ou na ficha técnica, em geral como "Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz".
Não, desde que a faixa de 2,4 GHz esteja habilitada. Esses roteadores continuam transmitindo nas duas faixas.
Não. Basta dar nomes diferentes às duas redes. Desligar o 5 GHz só é indicado durante a configuração, quando o roteador não permite separar as faixas.
Pode não funcionar. Redes de convidados costumam ativar o isolamento entre dispositivos, o que impede o app de encontrar a tomada.
Não. A tomada guarda a senha antiga e precisa ser configurada de novo pelo app.