Relembre as duas vitórias históricas de Ayrton Senna em Interlagos

Poucos momentos da história da Fórmula 1 em Interlagos são tão lembrados quanto as duas vitórias de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil. Em 1991, o piloto superou uma sequência de problemas no câmbio para conquistar seu primeiro triunfo em casa. Dois anos depois, voltou ao lugar mais alto do pódio em uma corrida marcada pela chuva, por acidentes e por uma ultrapassagem decisiva sobre Damon Hill.

As duas conquistas foram construídas em circunstâncias diferentes, mas entraram para a memória dos torcedores brasileiros.

Como foi a vitória de Senna no GP do Brasil de 1991?

Em 24 de março de 1991, Senna finalmente venceu o Grande Prêmio do Brasil depois de sete tentativas sem conseguir triunfar diante da torcida. Naquele domingo, o brasileiro largou na pole position e liderou a corrida desde o início, mas enfrentou problemas no câmbio de sua McLaren nas voltas finais.

A transmissão perdeu a quarta marcha e, depois, a terceira e a quinta. Com apenas a sexta marcha disponível nos últimos sete giros, o piloto precisou adaptar a condução do carro enquanto Riccardo Patrese, da Williams, diminuía a diferença na liderança.

A situação ficou ainda mais difícil com a chegada da chuva nos momentos finais. Mesmo com dores musculares e câimbras, Senna conseguiu sustentar a vantagem e cruzou a linha de chegada apenas 2s991 à frente de Patrese.

O esforço foi tão grande que o brasileiro precisou de ajuda para sair do carro. No pódio, mal conseguia levantar o troféu, mas ainda celebrou com a bandeira do Brasil. A vitória foi a primeira de Senna em seu país e uma das mais emocionantes de sua carreira.

O que marcou a vitória de Senna no GP do Brasil de 1993?

Em 28 de março de 1993, Senna voltou a vencer em Interlagos, desta vez em uma prova marcada por mudanças nas condições da pista. A chuva provocou acidentes e abandonos, entre eles o de Alain Prost, então líder da corrida, após uma colisão com Christian Fittipaldi.

Senna, que havia largado em terceiro, também enfrentou dificuldades durante a prova e recebeu uma punição de dez segundos nos boxes. Com a pista molhada, porém, conseguiu se manter na disputa e chegou à segunda posição, atrás de Damon Hill.

Depois da entrada do safety car e da troca dos pneus de chuva pelos de pista seca, o brasileiro aproveitou a relargada para atacar o piloto da Williams. Na 41ª volta, ultrapassou Hill em uma manobra por dentro na reta oposta e assumiu a liderança.

Senna abriu vantagem e garantiu a segunda vitória no GP do Brasil. Ao fim da corrida, torcedores invadiram a pista para comemorar com o piloto, que precisou chegar ao pódio a bordo do safety car.

Os triunfos de 1991 e 1993 foram as duas vitórias de Senna no Grande Prêmio do Brasil disputado em Interlagos. O brasileiro ainda competiria no circuito em 1994, mas não completou a prova.