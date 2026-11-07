Porto Belo terá seu ‘Dubai Mall’, primeiro shopping da cidade que custará R$ 400 milhões

RESUMO ＋ A incorporadora Portohaus vai construir o Dubai Mall de Porto Belo, shopping de mais de R$ 400 milhões em Santa Catarina, a partir de 2027, com inauguração prevista para maio de 2030. Financiado com capital próprio, o projeto terá 22,5 mil m² de ABL. Não há vínculo com a Emaar Properties, dona do shopping homônimo nos Emirados Árabes Unidos.

O Dubai Mall, nos Emirados Árabes Unidos, recebeu mais de 100 milhões de visitantes em 2025 e passou a ser chamado de o lugar mais visitado do planeta. Em Porto Belo, cidade de cerca de 31 mil habitantes no litoral norte de Santa Catarina, o mesmo nome vai batizar um shopping de mais de R$ 400 milhões.

A coincidência termina no nome. O empreendimento catarinense não tem vínculo societário nem comercial com a Emaar Properties, dona do original. O projeto é da Portohaus, e o nome funciona como uma homenagem ao emirado.

Segundo a incorporadora, a escolha faz referência a Dubai como um dos principais destinos globais de arquitetura, turismo e consumo. A ideia é dar ao projeto um posicionamento internacional, adaptado à realidade de Porto Belo.

Uma incorporadora inspirada no Golfo

A Portohaus é a nova identidade de marca da Praiholl Empreendimentos, incorporadora com sede em Porto Belo e conhecida no mercado pela sigla PH. A mudança foi apenas de marca, sem alteração na estrutura jurídica, na equipe ou nos projetos em andamento.

Comandada pelos irmãos Leandro e Ricardo Coradini, a empresa adota como estratégia desenvolver projetos inspirados em referências internacionais. Seu portfólio no bairro de Perequê inclui empreendimentos batizados de Atlantis Tower, Las Vegas Home Club e Macau.

O shopping fica no centro de um complexo de uso misto de mais de R$ 2 bilhões em Balneário Perequê. Com mais de 324 mil metros quadrados de área total projetada, o conjunto terá seis torres: quatro de flats e duas de apartamentos de dois e três dormitórios.

As obras do complexo começam em 2026, com entregas escalonadas até 2037. O shopping começa a ser construído em 2027, e a inauguração está prevista para maio de 2030.

Um shopping sem dívida

O Dubai Mall de Porto Belo terá cerca de 50 mil metros quadrados de área total e área bruta locável (ABL) prevista de 22,5 mil metros quadrados, já considerando uma expansão futura. A primeira etapa terá mais de 16 mil metros quadrados de ABL, com possibilidade de ampliação de outros 5 mil.

O projeto prevê mais de 1.200 vagas de estacionamento exclusivas, quatro salas de cinema, restaurantes e praça de alimentação.

O investimento de mais de R$ 400 milhões será financiado integralmente com capital próprio, sem alavancagem, segundo Gilvani Voltolini, executivo contratado para comandar a operação. A empresa descarta, por ora, recorrer a crédito bancário ou a fundos imobiliários para erguer o ativo.

Dubai Mall (Porto Belo) Dubai Mall (Dubai) Dono Portohaus Emaar Properties Inauguração Prevista para maio de 2030 Novembro de 2008 ABL 22,5 mil m² (com expansão) Cerca de 455 mil m² Lojas Mix em negociação Mais de 1.200 Investimento Mais de R$ 400 milhões Expansão em curso de 1,5 bilhão de dirhams

De incorporadora a administradora de shopping

A Portohaus não vai apenas construir e vender. A empresa criou uma administradora própria, que ficará responsável pela operação e pelo desempenho do shopping no longo prazo. Isso inclui prospecção de marcas, definição do mix, comercialização, gestão de contratos, marketing e relacionamento com lojistas.

"Quando decidimos entrar no segmento de shopping centers, entendemos que o negócio exigia uma estrutura própria, com conhecimento de varejo, gestão, relacionamento com marcas e visão de longo prazo", afirma Leandro Coradini, CEO da Portohaus.

Para liderar a operação, a empresa trouxe Voltolini do Grupo Almeida Junior. Lá, ele foi superintendente do Garten Shopping, em Joinville, e do Neumarkt e do Norte Shopping, em Blumenau. Mais recentemente, atuou na área de novos negócios, em projetos de torres residenciais integradas aos shoppings.

"Um shopping começa a ser construído muito antes de abrir as portas. É nessa fase que definimos posicionamento, mix, relacionamento com as marcas e, principalmente, qual papel o empreendimento terá na rotina da cidade e da região", diz Voltolini.

Por que Porto Belo

A aposta acompanha o crescimento imobiliário da cidade, vizinha de Balneário Camboriú e Itapema. Só no primeiro semestre de 2026, Porto Belo movimentou R$ 2,5 bilhões em vendas de imóveis novos e lançamentos, com 2.850 unidades comercializadas, segundo a plataforma Inteligência de Mercado DWV.

O desempenho colocou o município no topo do ranking da DWV, à frente de cidades como Curitiba, Itajaí, Itapema e Balneário Camboriú.

"Porto Belo vive uma transformação rápida, impulsionada pelo mercado imobiliário, e existe espaço para que varejo, serviços, gastronomia e entretenimento acompanhem esse movimento", afirma Voltolini. A meta é transformar o shopping em um destino regional de consumo.

O setor também ajuda a sustentar a tese. Os 658 shopping centers do país faturaram R$ 200,9 bilhões em 2025, recorde histórico, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A taxa média de ocupação chegou a 95,4%, e 11 inaugurações estão previstas para 2026.

Os próximos passos

A Portohaus já negocia com marcas nacionais e internacionais para compor o mix. A estratégia inclui missões empresariais no exterior, como a realizada recentemente no Panamá.

Os nomes das marcas, no entanto, só serão divulgados quando os contratos forem assinados, segundo a empresa. A Portohaus afirma ainda que a administradora pode assumir novos projetos de shopping no futuro, além do Dubai Mall.