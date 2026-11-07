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Vasco x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Basta um empate para o Palmeiras carimbar a ida à decisão. Já o Vasco precisa vencer por dois gols para voltar a final da competição

(Esportes/Exame)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08h46.

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Vasco e Palmeiras se enfrentam pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil de 2026. O Palmeiras está classificado com um empate ou vitória, enquanto o Vasco precisa vencer por dois ou mais gols para avançar. A partida ocorre no Rio de Janeiro, com transmissão em TV aberta, fechada e streaming.

Vasco e Palmeiras enfrentam-se neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2026.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, realizado no Nubank Parque, o Palmeiras garante a classificação em caso de vitória ou empate. Uma vitória do Vasco por um gol de diferença leva a decisão para a disputa por pênaltis, enquanto um triunfo da equipe carioca por dois ou mais gols estabelece a vaga direta na final.

Prováveis escalações

No Vasco, o técnico Pedro Emanuel deve manter a base utilizada no primeiro jogo, com a possibilidade de escalação de uma formação com características mais ofensivas. A provável equipe conta com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte.

No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira relacionará entre os titulares atletas que não iniciaram a última partida pelo Campeonato Brasileiro, como Flaco López e Giay. O jogador Sosa integrará o banco de reservas, enquanto Paulinho e Emiliano Martínez continuam indisponíveis. A provável escalação tem: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (ou Maurício), Andreas Pereira e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López.

Onde assistir

A transmissão do confronto será realizada pela TV Globo na televisão aberta, pelo SporTV na televisão fechada, pelo canal Premiere no sistema pay-per-view e pelo serviço de streaming Amazon Prime Video.

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