Gabriel Bortoleto no GP de São Paulo: o que esperar do brasileiro em Interlagos?

Gabriel Bortoleto começou o fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1 com resultados consistentes em Interlagos. O piloto da Audi terminou os dois primeiros treinos livres desta sexta-feira, 6, na oitava colocação e chega à classificação com a perspectiva de brigar por uma vaga no Q3. Depois de uma estreia difícil no circuito em 2025, o brasileiro retorna mais experiente e com o objetivo de conquistar pontos importantes para a equipe.

No primeiro treino livre (TL1), Bortoleto marcou 1min12s614 e ficou a 0s897 do líder, Lando Norris, da McLaren. Na segunda atividade (TL2), baixou seu tempo para 1min11s780 e repetiu o oitavo lugar, a 1s017 de Kimi Antonelli, da Mercedes, que liderou a sessão. A regularidade nas duas atividades coloca o brasileiro entre os destaques do pelotão intermediário.

Como foi a estreia de Bortoleto em Interlagos?

A primeira participação do brasileiro no GP de São Paulo, em 2025, foi marcada por acidentes e abandonos. Na corrida Sprint, Bortoleto bateu na última volta, quando disputava posições com Alexander Albon. O impacto danificou o carro da Sauber e impediu que ele participasse da classificação.

Na prova principal, o brasileiro abandonou ainda na primeira volta após um toque com Lance Stroll, da Aston Martin.

Um ano depois, Bortoleto afirma que retorna a Interlagos com outra perspectiva. Em entrevistas antes da etapa, reconheceu que correr diante da torcida brasileira mexe com o lado emocional, mas destacou o aprendizado adquirido desde sua estreia. O resultado positivo no México, quando terminou em oitavo e voltou a pontuar após oito etapas, também contribuiu para chegar ao Brasil com mais tranquilidade.

O que esperar de Bortoleto no GP de São Paulo?

A expectativa é que o brasileiro tente manter o desempenho apresentado nos treinos e brigue por uma vaga entre os dez primeiros na classificação. O oitavo lugar nas duas sessões de sexta-feira indica que a Audi tem condições de disputar posições no pelotão intermediário, embora o resultado dos treinos não garanta o mesmo rendimento na tomada de tempos ou na corrida.

Além da busca por um bom resultado em casa, Bortoleto tem um objetivo importante para a equipe. A Audi disputa com a Haas a sétima posição no Mundial de Construtores. O brasileiro também terá a companhia de Rafael Câmara, que estreia em um fim de semana oficial da Fórmula 1 pela Haas.

A possibilidade de chuva em Interlagos pode acrescentar um elemento de imprevisibilidade à etapa.

A programação da Fórmula 1 continua neste sábado, 7 de novembro, com o terceiro treino livre, às 11h30, e a classificação, às 15h. A corrida de 71 voltas será disputada no domingo, 8, a partir das 14h, no horário de Brasília.