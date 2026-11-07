Atlético-MG x Grêmio: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético-MG e Grêmio enfrentam-se neste sábado, às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2026.

Devido à vitória por 2 a 0 no jogo de ida, realizado em Porto Alegre, o Grêmio garante a classificação em caso de vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Para o Atlético-MG, uma vitória por dois gols de diferença leva a decisão para a disputa por pênaltis, enquanto um triunfo por três ou mais gols garante a vaga direta na final.

Prováveis escalações

No Atlético-MG, o goleiro Everson, recuperado de lesão no pé, volta à equipe após ter atuado no meio da semana. O clube não contará com Borbas, Cassierra, Fred, Reinier e Ruan Tressoldi, que seguem em tratamento médico.

A provável escalação da equipe mineira tem: Everson; Léo Duarte, Vítor Hugo e Lyanco; Alan Franco, Castaño, Maycon, Victor Hugo e Renan Lodi; Bernard e Cuello.

O Grêmio não terá o zagueiro Gustavo Martins, suspenso por ter sido expulso no primeiro jogo. Nardoni, Diego Caito, Pavon e Danilo Barbosa também estão fora devido a problemas musculares.

A provável formação do time gaúcho conta com: Weverton; Balbuena, Kannemann (ou Wagner Leonardo) e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

Onde assistir

A partida entre Atlético-MG e Grêmio terá transmissão do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da plataforma Amazon Prime Video (streaming).