Racing x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Futebol: Costas está no comando do Racing desde 2024 ((Foto: de Rodrigo Valle/Getty Images) )
Colaboradora
Publicado em 15 de abril de 2026 às 05h18.
Racing x Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 19h, no estádio Presidente Perón, em Avellaneda. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
A partida marca o reencontro das equipes que já se enfrentaram duas vezes na história. Ambos os confrontos foram válidos pela Recopa Sul-Americana 2025, que terminou com a vitória do Racing nos dois duelos.
Na grande decisão, no dia 27 de fevereiro de 2025, a Academia venceu por 2 a 0 e ficou com o título do torneio.
Estável, o Racing chega confiante após vencer o Independiente Petrolero na estreia da competição por 3 a 1. No entanto, no campeonato argentino, perdeu para o River Plate por 2 a 0, em um duelo que expôs os problemas defensivos da equipe.
Gabriel Rojas, Valentín Carboni e Elias Torres são as baixas confirmadas da equipe de Gustavo Costas. Todos estão no departamento médico.
Já o Botafogo está passando por ajustes sob o comando de Franclim Carvalho. O treinador está em seu primeiro mês no clube e já vive o calendário intenso da América do Sul.
No Brasileirão, o clube empatou por 2 a 2 com o Coritiba, enquanto na Sul-Americana também empatou na estreia por 1 a 1 contra o Caracas, da Venezuela.
Joaquim Correa, Kaio Pantaleão e Marçal, lesionados, e Jhoan Hernández, que cumpre protocolo de concussão e não pode atuar, são as baixas confirmadas. Alex Telles, fora contra o Coritiba, é dúvida.
O duelo entre Racing x Botafogo terá transmissão do Paramount+.
Cambeses; Rubio, Pardo, Colombo, Ignacio Rodriguez; Zuculini, Forneris, Sosa; Martirena, Vergara e Adrián Martínez.
Raúl; Vitinho, Bastos, Barboza, Caio Roque; Allan, Montoro, Danilo; Santi Rodríguez, Matheus Martins e Arthur Cabral.