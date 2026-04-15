Racing x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Enquanto o Alvinegro tenta encontrar seu estilo de jogo com Franclim Carvalho, os argentinos já possuem um trabalho consolidado com Gustavo Costas

Futebol: Costas está no comando do Racing desde 2024 ((Foto: de Rodrigo Valle/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 15 de abril de 2026 às 05h18.

Racing x Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 19h, no estádio Presidente Perón, em Avellaneda. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

A partida marca o reencontro das equipes que já se enfrentaram duas vezes na história. Ambos os confrontos foram válidos pela Recopa Sul-Americana 2025, que terminou com a vitória do Racing nos dois duelos.

Na grande decisão, no dia 27 de fevereiro de 2025, a Academia venceu por 2 a 0 e ficou com o título do torneio.

Como chega o Racing para o confronto

Estável, o Racing chega confiante após vencer o Independiente Petrolero na estreia da competição por 3 a 1. No entanto, no campeonato argentino, perdeu para o River Plate por 2 a 0, em um duelo que expôs os problemas defensivos da equipe.

Gabriel Rojas, Valentín Carboni e Elias Torres são as baixas confirmadas da equipe de Gustavo Costas. Todos estão no departamento médico.

Como chega o Botafogo para o confronto

Já o Botafogo está passando por ajustes sob o comando de Franclim Carvalho. O treinador está em seu primeiro mês no clube e já vive o calendário intenso da América do Sul.

No Brasileirão, o clube empatou por 2 a 2 com o Coritiba, enquanto na Sul-Americana também empatou na estreia por 1 a 1 contra o Caracas, da Venezuela.

Joaquim Correa, Kaio Pantaleão e Marçal, lesionados, e Jhoan Hernández, que cumpre protocolo de concussão e não pode atuar, são as baixas confirmadas. Alex Telles, fora contra o Coritiba, é dúvida.

Onde assistir a Racing x Botafogo

O duelo entre Racing x Botafogo terá transmissão do Paramount+.

Prováveis escalações

Racing (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses; Rubio, Pardo, Colombo, Ignacio Rodriguez; Zuculini, Forneris, Sosa; Martirena, Vergara e Adrián Martínez.

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

Raúl; Vitinho, Bastos, Barboza, Caio Roque; Allan, Montoro, Danilo; Santi Rodríguez, Matheus Martins e Arthur Cabral.

