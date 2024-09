Conmebol apresenta calendário de 2025: veja data da final da Copa Libertadores

As dez associações nacionais de futebol da América do Sul receberam, nesta terça-feira, o calendário da Conmebol para 2025. A final da Copa Libertadores será realizada no dia 29 de novembro, um sábado, com o local ainda a ser definido. Já a decisão da Copa Sul-Americana acontecerá uma semana antes, em 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.

A temporada sul-americana terá início em fevereiro com os dois jogos da Recopa: o primeiro em 19 de fevereiro, na casa do campeão da Sul-Americana, e o segundo em 26 de fevereiro, no estádio do campeão da Libertadores.

A Conmebol também informou que utilizará as datas Fifa de março, junho e setembro para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, deixando as janelas de outubro e novembro reservadas para amistosos.

Com o calendário definido, a CBF começará a elaborar o cronograma brasileiro para 2025, que será especialmente desafiador, já que três (ou possivelmente quatro) clubes do Brasil disputarão o Mundial de Clubes da Fifa.

Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão garantidos no Mundial, que será realizado nos EUA entre junho e julho. Durante esse período, nove rodadas do Campeonato Brasileiro acontecerão simultaneamente.

O Brasil ainda pode ter um quarto representante no torneio, caso Botafogo, São Paulo ou Atlético-MG conquistem a atual edição da Copa Libertadores.

Veja as datas detalhadas por competição

Copa Conmebol Libertadores

1ª fase: 5 e 12 de fevereiro

2ª fase: 19 e 26 de fevereiro

3ª fase: 5 e 12 de março

Sorteio da fase de grupos: 19 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro

Copa Sul-Americana

1ª fase (jogo único): 5 de março

Sorteio da fase de grupos: 19 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho

Playoffs: 16 e 23 de julho

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 22 de novembro

Recopa Sul-Americana

Ida: 19 de fevereiro

Volta: 26 de fevereiro

Datas Fifa

17 a 25 de março

2 a 10 de junho

1 a 9 de setembro

6 a 14 de outubro

10 a 18 de novembro

Mundial de Clubes da Fifa

15 de junho a 13 de julho