Banheira de gelo funciona? O que a ciência diz sobre recuperação, músculo e humor

O banho de gelo pode aliviar a dor muscular após exercícios intensos, mas o uso frequente depois da musculação pode limitar os ganhos de força e massa muscular. Para humor, imunidade, emagrecimento e longevidade, as evidências são limitadas: há sinais de redução do estresse em determinadas condições, mas nenhuma consenso de benefícios amplos à saúde.

Por que todo mundo está falando de banho de gelo?

Atletas, influenciadores e executivos popularizaram a imersão em água fria como estratégia de recuperação física e bem-estar. O tema ganhou espaço em podcasts e redes sociais, impulsionando também os chamados estúdios de contraste, que oferecem experiências com água quente e fria.

No Brasil, o mercado do banho de gelo inclui desde recipientes simples para imersão até banheiras com sistemas próprios de refrigeração. Há ainda sessões em espaços especializados, uma alternativa para quem não quer manter o equipamento em casa.

O interesse comercial acompanha as promessas de aliviar dores, melhorar o humor, fortalecer a imunidade e até prolongar a vida. A ciência, porém, sustenta apenas parte dessas alegações. Os resultados dependem do objetivo e do tipo de exposição ao frio, e nem todos os benefícios divulgados foram demonstrados em estudos clínicos.

Banho de gelo, banho frio e crioterapia: qual é a diferença?

O banho de gelo consiste na imersão do corpo em água fria, geralmente em uma banheira com gelo ou sistema de refrigeração, e é usado principalmente por atletas para tentar reduzir a dor muscular após exercícios intensos.

O banho frio é feito no chuveiro, sem necessidade de uma estrutura específica, e difere da imersão na forma como o corpo é exposto ao frio.

Já a crioterapia pode utilizar câmaras ou equipamentos específicos para expor o corpo a temperaturas muito baixas. Como os métodos diferem em temperatura, duração e forma de aplicação, os resultados de pesquisas sobre uma modalidade não comprovam os efeitos das demais.

O que a ciência diz sobre o banho de gelo?

Objetivo Veredito Força da evidência Dor e recuperação muscular Pode reduzir a dor percebida após exercícios intensos. Mais consistente Ganho de músculo e força O uso frequente após a musculação pode limitar os ganhos. Há indícios de efeito negativo Humor e estresse Há sinal de redução do estresse em um momento específico; resultados sobre humor são inconclusivos. Limitada Imunidade Não há comprovação consistente de melhora da resposta imunológica. Insuficiente Emagrecimento e gordura marrom O aumento do gasto energético não comprova perda de peso relevante. Insuficiente Longevidade Não há evidências de que a prática prolongue a vida. Insuficiente

Dor e recuperação muscular

Uma outra análise, Effects of cold water immersion after exercise on fatigue recovery and exercise performance–meta analysis, reuniu 28 estudos sobre imersão em água fria após exercícios intensos. Os pesquisadores observaram benefícios do banho de gelo para a redução da dor muscular, mas não encontraram vantagens consistentes em todos os indicadores de recuperação.

Para potência muscular e flexibilidade, por exemplo, os resultados foram semelhantes aos de outros métodos avaliados. O benefício mais bem sustentado é, portanto, a redução da dor percebida, mas nã0 há como sustentar uma percepção de melhora geral do desempenho físico.

Ganho de músculo e força

Para atletas ou quem faz musculação com o objetivo de ganhar massa muscular, o uso frequente do banho de gelo logo após o treino exige cautela.

Uma pesquisa publicada no Journal of Physiology, entitulado Post-exercise cold water immersion attenuates acute anabolic signalling and long-term adaptations in muscle to strength traininga, companhou 21 homens fisicamente ativos durante 12 semanas de treinamento de força, com duas sessões semanais. Após os exercícios, um grupo fazia imersão em água fria por dez minutos, enquanto outro realizava recuperação ativa.

Ao final do estudo, o grupo de recuperação ativa apresentou ganhos maiores de força e massa muscular. O resultado sugere que a imersão frequente após o treino pode interferir nas adaptações musculares.

A pesquisa teve uma amostra pequena e incluiu apenas homens, o que limita a generalização dos resultados. Ainda assim, é um alerta para quem prioriza a hipertrofia e utiliza o método regularmente.

Humor e estresse

Uma revisão sistemática de 2025 publicada na revista PLOS ONE, uma revista científica multidisciplinar, reuniu 11 estudos para avaliar os efeitos da exposição à água fria sobre a saúde e o bem-estar.

A análise encontrou redução do estresse percebido 12 horas após a exposição, mas não identificou o mesmo efeito imediatamente depois nem em outras avaliações. Também não houve diferença significativa no humor. Alguns resultados sugeriram possíveis benefícios para o sono e a qualidade de vida, mas as limitações dos estudos impedem conclusões firmes.

Imunidade

A revisão de 2025 não encontrou alterações significativas nos indicadores imunológicos avaliados imediatamente após a exposição à água fria nem uma hora depois.

Um outro estudo da PLOS ONE, de 2016, investigou banhos convencionais que terminavam com água fria. Os participantes foram acompanhados durante 30 dias. Quem tomou banho frio apresentou 29% menos afastamentos do trabalho por doença, mas não houve diferença significativa no número de dias em que ficou doente.

O resultado se refere a banhos convencionais, não à imersão em água gelada. A redução dos afastamentos também não comprova que as pessoas tenham adoecido menos. Assim, o estudo não demonstra que o banho de gelo fortaleça a imunidade.

Emagrecimento e gordura marrom

A exposição ao frio pode ativar a gordura marrom, tecido que produz calor e consome energia. Esse mecanismo levou pesquisadores a investigar possíveis efeitos sobre o metabolismo e o peso corporal.

Uma revisão da PLOS ONE, publicada em 2022, identificou efeitos do frio sobre a atividade da gordura marrom e o gasto energético. Isso não significa, porém, que o banho de gelo provoque emagrecimento relevante. Os estudos disponíveis não demonstram uma perda de peso consistente que justifique recomendar a prática para esse fim.

Longevidade

Apesar de ser associado ao envelhecimento saudável, o banho de gelo não tem eficácia comprovada para prolongar a vida. Alterações no metabolismo ou na percepção de bem-estar não demonstram, por si só, aumento da longevidade. As pesquisas disponíveis sobre o assunto não permitem afirmar que a prática aumente a expectativa de vida.

Se for fazer, como fazer?

Não existe um protocolo universal de como fazer banho de gelo com segurança e eficácia estabelecidas. A PLOS ONE de 2025 identificou uma melhor média de temperaturas entre 7°C e 15°C e períodos de exposição que variaram de 30 segundos a duas horas.

O momento da imersão também merece atenção. Para quem pratica musculação, recorrer ao banho de gelo regularmente logo após o treino pode limitar os ganhos de força e massa muscular, segundo estudos sobre adaptações ao treinamento.

Antes de começar, é importante avaliar os riscos individuais com um profissional de saúde. A orientação deve considerar o estado geral do indivíduo, o objetivo da prática e a falta de consenso científico sobre um protocolo ideal.

Quem não deve fazer?

A imersão em água muito fria pode provocar alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial. Algumas condições de saúde aumentam os riscos, por isso a prática deve ser evitada sem avaliação médica por pessoas com:

Doenças cardiovasculares ou histórico de arritmia;

Pressão arterial descontrolada;

Problemas circulatórios ou fenômeno de Raynaud;

Determinadas doenças respiratórias ou neurológicas;

Condições que possam aumentar a sensibilidade ao frio.

Gestantes também devem buscar orientação médica antes de considerar a exposição.

Ainda, mesmo pessoas sem doenças diagnosticadas podem apresentar reações adversas à exposição intensa ao frio, o que reforça a importância da análise e recomendação de um médico antes da prática.

Vale o investimento?

Entender se vale investir em uma banheira de gelo também depende do objetivo e da modalidade. Uma banheira com refrigeração própria custa de R$ 28 mil a R$ 50 mil, além das despesas com energia e manutenção. Em estúdios, uma sessão avulsa sai por cerca de R$ 60, enquanto pacotes podem reduzir o valor para R$ 50 por sessão.

Para montar uma estrutura caseira, recipientes infláveis saem por R$ 600 a R$ 2.500, sem contar o gelo, estimado em R$ 30 a R$ 50 por uso. Os valores podem variar conforme a estrutura e a região.

Funciona? Em parte

O banho de gelo pode aliviar a dor muscular após exercícios intensos, mas não melhora todos os indicadores de recuperação e pode limitar os ganhos de força e massa muscular quando usado frequentemente após a musculação. Para imunidade, emagrecimento e longevidade, faltam evidências consistentes.