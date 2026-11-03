Como investir no exterior por meio de uma holding? BTG lança a Conta PIC

RESUMO ＋ O banco BTG Pactual lançou em outubro a Conta PIC, modalidade internacional para clientes com holdings pessoais ou familiares fora do Brasil investirem no exterior. A conta permite negociar e custodiar ações, ETFs, ADRs, REITs, fundos e títulos de renda fixa. O acesso inicial será por convite e exige holdings constituídas nas Bahamas, Ilhas Cayman, BVI ou Panamá.

A busca de investidores brasileiros por alternativas de investimento no exterior ganhou força em outubro, em meio às incertezas provocadas pelas eleições presidenciais. Nesse cenário, o BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME, lançou uma nova modalidade de conta internacional voltada a clientes que possuem holdings pessoais ou familiares constituídas fora do Brasil.

Batizada de Conta PIC (Private Investment Company), a modalidade permite que essas empresas negociem e mantenham sob custódia investimentos no exterior, incluindo ações, ETFs, ADRs, REITs, fundos de investimento e títulos de renda fixa.

A solução é direcionada a investidores que já utilizam estruturas societárias no exterior para organizar o patrimônio e o planejamento sucessório. Com a Conta PIC, esses clientes poderão concentrar os investimentos em uma holding pessoal ou familiar, em vez de operar exclusivamente por meio de uma conta individual.

A abertura será feita digitalmente, pelo portal das Contas Internacionais do BTG. Nesta primeira etapa, o acesso será restrito a clientes elegíveis, que receberão um convite de seus assessores para iniciar o processo.

Para solicitar a modalidade, será necessário ter uma conta de pessoa física no BTG Pactual Brasil, uma Conta Individual nas Contas Internacionais do banco e uma holding pessoal ou familiar já constituída em uma das quatro jurisdições aceitas: Bahamas, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas (BVI) ou Panamá.

"A Conta PIC amplia a utilização das Contas Internacionais BTG, permitindo que nossos clientes invistam por meio de uma estrutura muito comum de planejamento patrimonial quando se trata de investimentos no exterior. Além disso, a solução oferece uma experiência digital para o onboarding e para o acompanhamento dos investimentos", afirmou Renato Moritz, co-CEO da corretora do BTG Pactual nos Estados Unidos.

Investimentos no exterior no radar

A alta dos investimentos no exterior é acompanhada por outras plataformas, como a Avenue. A plataforma de investimentos internacionais ligada ao Itaú registrou no primeiro dia útil após o segundo turno, em 26 de outubro, seu maior volume diário de abertura de contas em 2026, em um movimento que também ficou entre os mais expressivos de sua história.

O movimento ocorre em um período de maior volatilidade nos mercados brasileiros. Após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 25 de outubro, o Ibovespa acumulou uma desvalorização de 18,12% na última semana do mês, enquanto o dólar registrou forte valorização frente ao real.

A deterioração das expectativas fiscais e o aumento da percepção de risco sobre os ativos brasileiros também passaram a pressionar as decisões de investimento. Nesta terça-feira, 3, o principal índice da B3 operava próximo dos 165 mil pontos, cerca de 20% abaixo do recorde de fechamento registrado em outubro.