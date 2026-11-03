Mais de 128 alunos acima de 900 na redação do Enem: o que uma escola de Brasília faz diferente

Telmo Ximenes Fotografia
Redatora
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18h00.
Mais de 128 alunos do Leonardo da Vinci, escola particular de Brasília, tiraram nota acima de 900 na redação do Enem, segundo a escola. Neste ano, mais de 20% das notas máximas na redação do PAS, o vestibular seriado da UnB, também saíram de lá.
Fundada em 1969 como um cursinho numa sala pequena, nove anos depois da inauguração da capital, a escola tem hoje quase 5 mil alunos em três unidades, na Asa Sul, na Asa Norte e em Taguatinga.
Nos processos seletivos de 2026, somou 585 aprovações em universidades, 508 delas em instituições públicas, com 28 primeiros lugares.
A redação é o resultado que a escola mais destaca. “O aluno, desde os primeiros anos, é muito incentivado a ler e a escrever bem”, diz Michelle Manzur, diretora executiva e filha do fundador. Segundo levantamento da escola, o Leonardo da Vinci concentra cinco vezes mais estudantes com nota acima de 900 na redação do Enem do que a média das escolas brasileiras.
O cuidado com o texto ganhou reforço depois da pandemia. Segundo a diretora, havia alunos que chegavam sem lápis e sem caderno, envolvidos demais com telas. A escola fez um “detox” de equipamentos e voltou a cobrar o caderno e o registro escrito. Para Michelle, escrever à mão muda a forma como o cérebro processa a informação. Hoje, a lei que proíbe o celular nas escolas reforça essa linha.
No PAS, o resultado aparece etapa por etapa. Na primeira, os alunos do Leonardo da Vinci ficaram com 3 das 11 notas máximas de redação. Na segunda, com 2 de 13. Na terceira, com 6 de 22.
O fundador, Jorge Manzur, cursava engenharia civil quando se juntou a dois ou três amigos para dar aulas de cursinho e supletivo. Cada um assumia uma matéria, e todos faziam o resto: limpavam a sala, carregavam material, arrumavam as carteiras. As aulas iam até tarde.
O cursinho cresceu e, em 1975, ganhou a primeira sede, num prédio maior. Depois veio o ensino médio e uma segunda unidade, na Asa Norte. Só então a escola passou a oferecer o ensino fundamental. “A escola nasceu de cima para baixo”, diz Michelle. Em 2003, abriu a terceira unidade, em Taguatinga, e passou a atender do 1º ano do fundamental ao fim do ensino médio.
A chegada das crianças mudou a escola. Uma instituição com DNA de vestibular precisou aprender a ensinar, e não só a aprovar. Hoje a escola se apoia em quatro pilares: formação acadêmica, formação socioemocional, acolhimento e cidadania global. “Não adianta esse aluno estar preparado para tudo em termos acadêmicos se ele não estiver bem emocionalmente”, diz a diretora.
A segunda unidade obrigou os sócios a profissionalizar a gestão. Para garantir a mesma qualidade nos dois endereços, a escola criou um programa próprio, o Qualivinci, com processos mapeados, reuniões de alinhamento e avaliação de desempenho dos funcionários.
Com a terceira unidade, entrou a Fundação Dom Cabral, por meio de um programa de excelência para gestores. A escola passou a acompanhar indicadores de desempenho, financeiros e de absenteísmo, como qualquer empresa monitorada de perto.
O passo seguinte veio em 2018. Com os sócios ainda ativos e com saúde, a escola contratou uma consultora externa para desenhar um modelo de governança corporativa e de sucessão. Foi nesse processo que Michelle, que chegou à escola em 2014, se tornou diretora executiva. A estrutura inclui comitê de estratégia, comitê de sucessão e governança, um conselho consultivo com membros externos e um fórum de diretoria em que as principais decisões são discutidas.
O pai segue na escola, assim como o professor Dalvo Cardoso, um dos primeiros professores, que se tornou sócio. Para a diretora, ser uma escola familiar pesa num mercado em que muitos colégios passaram a pertencer a grupos de investimento e correm o risco, segundo ela, de virar mais negócio do que projeto educacional.
A padronização entre as unidades depende de reuniões que acontecem fora do horário de aula, num investimento que a diretora descreve como alto. Os professores de cada disciplina se encontram para planejar juntos as aulas e as avaliações das três unidades. As coordenações pedagógicas se reúnem mais de uma vez por semana.
Ao fim de cada bimestre ou trimestre, a equipe pedagógica e a direção analisam gráficos de desempenho dos alunos para localizar os pontos fracos, seja no conteúdo, seja na qualidade das aulas ou no trabalho de um professor específico.
A escola mantém também um comitê de inovação. Fazem parte dele membros da direção, uma especialista em inovação da equipe e ex-alunos que hoje têm uma startup da área. “Somos uma escola de 57 anos, mas não podemos ser uma escola obsoleta”, diz Michelle.
A regra do comitê é que a novidade precisa melhorar o aprendizado. “Não adianta a gente botar um monte de robô andando pela escola se o robô não vai fazer o aluno aprender mais e melhor”, diz a diretora.
Na prática, o comitê funciona como um apoio aos professores. O professor leva um conteúdo que os alunos têm dificuldade de entender, como fuso horário, e o grupo propõe outra forma de ensinar, às vezes com sucata, às vezes com tecnologia. Para as aulas de filosofia, o comitê criou um jogo de tabuleiro com os principais filósofos. Para o 9º ano, ajudou a montar uma competição de conhecimento nos recreios, com provas e desafios por QR code.
O comitê também organiza um calendário de cursos rápidos sobre ferramentas de inteligência artificial e certificações em ferramentas do Google, abertos a professores e funcionários.
Enquanto tirava as telas da sala, a escola abria espaço para a inteligência artificial, sobretudo nos bastidores. Os professores usam a tecnologia para preparar aulas e analisar resultados de provas e simulados. Os alunos usam plataformas adaptativas, que mostram rapidamente onde estão as fragilidades de cada um e permitem retomar conteúdos.
Ensinar a usar a ferramenta, para Michelle, não é a prioridade. “Os alunos sabem mais do que a gente. Não faz tanto sentido ensinar o uso da ferramenta, porque nisso eles já estão voando longe”, diz. O trabalho da escola, segundo ela, é ensinar a buscar informação da forma correta e a usá-la com responsabilidade. A diretora admite que o processo ainda está em andamento.
A herança de cursinho aparece nos números. Nos processos seletivos de 2026, a escola somou 383 aprovações na UnB, 86 em medicina e 149 em engenharias. Além dos 28 primeiros lugares em públicas, foram 49 aprovações entre os três primeiros colocados, segundo levantamento da escola. Seis ex-alunos foram aprovados em universidades de Portugal, dos Estados Unidos e da Itália.
Segundo a escola, os aprovados de 2026 ficaram com metade das vagas de Ciência da Computação, Jornalismo e Odontologia na UnB, 60% das de Arquitetura e Urbanismo e 70% das de Design. No total, os alunos passaram em 104 cursos de mais de 70 universidades, uma diversidade que a diretora apresenta como prova de que a escola não empurra todos para o mesmo destino. A escola também afirma ter sido, entre as particulares do Distrito Federal, a que mais cresceu no Enem entre as edições de 2024 e 2025.
Cinquenta e sete anos depois da salinha de cursinho, a escola aposta que a nota da redação começa a ser escrita no caderno do 1º ano.
Quando o Leonardo da Vinci foi fundado?
Em 1969, em Brasília, como um cursinho criado por jovens professores, entre eles o fundador, Jorge Manzur. A primeira sede veio em 1975.
Quantas unidades e alunos o Leonardo da Vinci tem?
Três unidades, na Asa Sul, na Asa Norte e em Taguatinga, com quase 5 mil alunos e cerca de 500 funcionários.
Quem dirige o Leonardo da Vinci?
Michelle Manzur, filha do fundador, é diretora executiva desde o processo de governança e sucessão iniciado em 2018.
Quantas aprovações o Leonardo da Vinci teve em 2026?
Segundo a escola, 585 aprovações em universidades, 508 em instituições públicas, incluindo 383 na UnB e 86 em medicina.
Como o Leonardo da Vinci se sai na redação?
Segundo a escola, mais de 128 alunos tiraram nota acima de 900 na redação do Enem, e mais de 20% das notas máximas na redação do PAS/UnB deste ano foram de alunos do Leonardo da Vinci. A escola incentiva leitura e escrita desde os primeiros anos e voltou a cobrar o registro em caderno depois da pandemia.
Como o Leonardo da Vinci usa a inteligência artificial?
Principalmente na formação de professores, na análise de resultados de provas e simulados e em plataformas adaptativas que identificam lacunas de aprendizagem dos alunos.
O que faz o comitê de inovação da escola?
Formado por diretores, uma especialista em inovação e ex-alunos com uma startup, o comitê ajuda professores a criar aulas diferentes, como um jogo de tabuleiro sobre filósofos, e organiza cursos sobre ferramentas de IA.