Esporte

Fase de grupos copa 2026

Irã x Nova Zelândia: que horas e onde assistir ao vivo ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Seleções estreiam pelo Grupo G da Copa do Mundo nesta segunda-feira, 15; confira horário, transmissão e as prováveis escalações

Irã x Nova Zelândia: veja que horas e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 15 (Imagem gerada por IA/EXAME)

Irã x Nova Zelândia: veja que horas e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 15 (Imagem gerada por IA/EXAME)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 13h42.

Última atualização em 15 de junho de 2026 às 13h44.

As seleções do Irã e da Nova Zelândia se enfrentam às 22h (de Brasília) desta segunda-feira, 15, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026.

As equipes chegam ao Mundial em momentos distintos. Enquanto o Irã ocupa a 21ª posição no ranking da Fifa e garantiu a classificação com tranquilidade, a Nova Zelândia aparece na 85ª colocação.

ACOMPANHE AO VIVO O JOGO ENTRE IRÃ E NOVA ZELÂNDIA

Onde assistir ao jogo Irã x Nova Zelândia hoje

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Que horas é o jogo Irã x Nova Zelândia hoje

O confronto entre Irã e Nova Zelândia começa às 22h (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 15.

Como chegam as seleções

O Irã chega à Copa do Mundo cercado de polêmicas. A seleção enfrentou problemas com visto americano e precisou mudar sua base de treinamento dos Estados Unidos para o México. Todos os jogadores e a comissão técnica não terão problemas para entrar no país, mas alguns membros da delegação foram barrados.

A Nova Zelândia, por sua vez, é a seleção pior colocada no ranking da Fifa entre as participantes do torneio: ocupa o 85º lugar. Será a terceira Copa do Mundo da história do país, que disputou as edições de 1982 e 2010, com três derrotas e três empates.

Quem deve ganhar o jogo Irã x Nova Zelândia?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Irã e Nova Zelândia, apontando cenário equilibrado com leve favoritismo iraniano no jogo do dia 15 de junho, pelo Grupo G.

Em termos gerais, o Irã aparece com 50,0% de chance de vitória contra 25,1% da Nova Zelândia, enquanto o empate tem 24,9% de probabilidade.

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória do Irã por 1 a 0, com 11,6% de probabilidade. Em seguida aparecem empate por 1 a 1 com 11,4%, empate por 0 a 0 com 7,8%, vitória iraniana por 2 a 1 com 9,0% e vitória da Nova Zelândia por 0 a 1 com 7,8%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

Prováveis escalações

Irã

Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani e Hajsafi; Ezatolahi, Razzaghinia, Mohebbi, Ghoddos e Ghayedi; Taremi.

Técnico: Amir Ghalenoei.

Nova Zelândia

Alex Paulsen; Cacace, Surman, Boxall (Bindon) e Tim Payne; Stamenic, Joe Bell, Elijah Just, Singh e Ben Old; Chris Wood.

Técnico: Darren Bazeley.

Arbitragem

Árbitro: César Arturo Ramos (México)
Assistente 1: Alberto Morin (México)
Assistente 2: Marco Bisguerra (México)
VAR: Yusuke Araki (Japão)

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