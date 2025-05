João Fonseca estreia em Roland Garros: saiba o horário e onde assistir

O jovem brasileiro João Fonseca, de 18 anos, faz sua estreia no segundo Grand Slam da carreira nesta terça-feira, 27, em Roland Garros, na França.

Atual número 65 do ranking mundial, Fonseca enfrentará o polonês Hubert Hurkacz, 28º do mundo e vice-campeão do ATP 250 de Genebra no último sábado.

Qual o horário e onde assistir?

Data: terça-feira, 27 de maio de 2025

Horário: por volta das 12h (horário de Brasília)h30

Local: quadra 7, último jogo do dia

Transmissão: Disney+ e ESPN

João Fonseca busca encerrar sequência negativa no saibro

Fonseca tenta superar uma série de três derrotas consecutivas nas estreias de torneios de saibro recentes. Ele foi eliminado por Tommy Paul no Madrid Open, Jesper De Jong no Challenger de Estoril e Fabian Marozsan no Masters 1000 de Roma. A expectativa é que o brasileiro retome o ritmo nesta temporada no saibro.

Histórico recente e evolução no circuito

Esta é a segunda participação de João Fonseca na chave principal de um Grand Slam. No Australian Open deste ano, ele surpreendeu ao eliminar o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo, em uma partida de quase quatro horas. Na sequência, foi derrotado pelo italiano Lorenzo Sonego na segunda rodada.

Perfil do adversário: Hubert Hurkacz

João Fonseca enfrentará Hurkacz pela primeira vez na carreira.

O polonês, que vem em boa fase, disputou as quartas de final do Masters 1000 de Roma e foi vice-campeão no ATP 250 de Genebra, perdendo para Novak Djokovic. Hurkacz subiu do 31º para o 28º lugar no ranking. Seu melhor resultado em Grand Slam foi a semifinal de Wimbledon em 2021.