Quem são os atletas mais jovens das Olimpíadas de Paris?

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão trazendo uma onda de novos talentos, incluindo alguns dos atletas mais jovens já vistos na competição. Estes jovens prodígios não apenas demonstram habilidades extraordinárias em seus respectivos esportes, mas também representam a próxima geração de campeões olímpicos.

Entre os participantes mais jovens, destacam-se a skatista chinesa Zheng Haohao e o velocista Kenaz Kaniwete de Kiribati. Ambos os atletas conseguiram se qualificar para os Jogos Olímpicos através de performances excepcionais em suas respectivas modalidades, e suas histórias de dedicação e talento são inspiradoras para jovens atletas em todo o mundo.

Atleta feminina: Zheng Haohao

Zheng Haohao (Getty Images Sports/Getty Images)

Zheng Haohao, skatista de apenas 11 anos, é a mais jovem atleta feminina que competirá nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Representando a China, Zheng é uma estrela em ascensão no mundo do skateboarding, uma modalidade que fez sua estreia olímpica em Tóquio 2020. Sua habilidade e criatividade nas manobras a colocaram no centro das atenções, e sua participação em Paris promete ser inspiradora para jovens atletas ao redor do mundo.

Nascida em 2013, Zheng começou a andar de skate ainda muito jovem e rapidamente se destacou nas competições juvenis. Ela conseguiu uma vaga nos Jogos Olímpicos após um desempenho impressionante nas qualificatórias em Budapeste. Em Paris, Zheng competirá contra algumas das melhores skatistas do mundo, inclusive Rayssa Leal, e mesmo sendo a mais jovem, suas chances de se destacar são grandes devido ao seu talento e determinação.

Atleta masculino: Kenaz Kaniwete

Kenaz Kaniwete, de Kiribati, é o mais jovem atleta masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, competindo aos 16 anos e 4 meses. Ele participará das provas de 100 metros no atletismo, uma das competições mais prestigiadas e assistidas dos Jogos. Kenaz é conhecido por sua velocidade e agilidade, e sua presença em Paris é um marco significativo para o pequeno país insular do Pacífico.

Kenaz começou a correr em competições escolares e rapidamente chamou a atenção por seu desempenho excepcional. Sua qualificação para os Jogos Olímpicos é um testemunho de sua dedicação e das oportunidades que surgem mesmo para atletas de nações menores.