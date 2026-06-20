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Fase de grupos copa 2026

Alemanha x Costa do Marfim: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto deste sábado, 20 de junho, pelo Grupo E

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de junho de 2026 às 06h01.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Alemanha e Costa do Marfim, apontando favoritismo claro da seleção europeia no jogo deste sábado, 20 de junho, pelo Grupo E.

Em termos gerais, a Alemanha aparece com 73,6% de chance de vitória contra 9,7% da Costa do Marfim, enquanto o empate tem 16,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória alemã por 2 a 0, com 12,9% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória alemã por 1 a 0 com 11,6%, vitória alemã por 1 a 1 com 7,8%, vitória alemã por 2 a 1 com 8,8% e vitória alemã por 3 a 0 com 10,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

 

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